Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un reconocido empresario dueño de Arroz Sonora y miembro de una fundación. Se destacó por su lado social y la devoción que tenía por la religión.

Inclusive, se recuerda el apoyo espiritual que le brindó a la familia de Miguel Uribe Turbay durante los meses que estuvo en la UCI antes de su fallecimiento.

¿Quién era Gustavo Aponte?

Sin embargo, la inseguridad se llevó la vida del empresario en la tarde del miércoles 11 de febrero. Sujetos armados le dispararon a las afueras de un gimnasio en el sector de Cabrera, calle 85 con carrera séptima en la localidad de Chapinero.

Aparte de Aponte, también fue víctima el escolta Luis Gabriel Gutiérrez. Un día después, se llevó a cabo la velación y la familia del empresario dejó un desgarrador mensaje.

Su papá, Gustavo Adolfo Aponte, dijo: “¿Por qué me lo mataron? Semejante hombre que era mi hijo y me lo matan de esa manera”. Juanita Fonnegra, su mamá, también recordó que él siempre la llamaba.

Sicario estaba vestido de traje y corbata

La Policía informó que el sicario estaba vestido de traje y corbata. Además, en las últimas horas se conoció un video que está siendo clave para la investigación: los momentos previos al suceso.

El material audiovisual muestra al sicario que estaba vestido elegantemente. Estaba hablando por celular y esperando a que el empresario saliera en la intersección de la calle 85 con la séptima.

Segundos después, quedó grabado el momento en el que Aponte y Gutiérrez bajaron las escaleras afuera del gimnasio. El sicario dejó el celular, preparó la pistola, los persiguió y les disparó por la espalda.

Acto seguido, salió corriendo por la carrera séptima hacia el sur, donde se encontró con su cómplice y juntos escaparon en una motocicleta.

El alcalde Carlos Fernando Galán también se pronunció e indicó que se reunió con el comandante de la Policía de la capital: “Este es un grave caso de sicariato milimétricamente planeado (…) Hechos como este no solo acaban vidas, sino que rompen la confianza de toda una ciudad”.