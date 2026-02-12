“¿Por qué me lo mataron?”: desgarradoras palabras de los padres de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá

En horas de la tarde de este 12 de febrero, un día después del cruel ataque en el que fueron asesinados, en Bogotá, el empresario Gustavo Aponte y su escolta, un policía en retiro, Luis Gutiérrez, se llevó a cabo una eucaristía en su memoria.

Las víctimas fueron atacadas sobre las 3:45 de la tarde, a la salida de un reconocido gimnasio en la calle 85 con carrera séptima, por un sicario vestido de traje y corbata que tenía totalmente calculada la ejecución del doble crimen.

Los padres del empresario del sector arrocero entregaron un doloroso mensaje en el que no solo cuestionaron por qué le arrebataron a su hijo, sino que hicieron un llamado al país por la delicada situación de violencia.

Padre del empresario Gustavo Aponte rompió en llanto: “¿Por qué me lo mataron?”

Gustavo Adolfo Aponte, padre del empresario vilmente asesinado por un sicario en el norte de Bogotá hizo un contundente llamado al Estado antes de quebrarse al hablar de su hijo:

“El país tiene que cambiar (…) No podemos seguir así, no, por favor, no hagan más daño en este país, no saben lo que estamos sintiendo".

Por qué mi hijo, un hombre bueno, ¿por qué me lo mataron? (..) Semejante hombre que era mi hijo y me lo matan de esa manera.

Madre de Gustavo Aponte no recibió la llamada de su hijo en la mañana

Juanita Fonnegra, madre del empresario, habló del vacío que dejó su hijo en su cotidianidad:

Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó (…) Le pidió a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza.

Asimismo, agradeció a todas las personas que los han acompañado desde el momento que se conoció el crimen de su hijo:

“Gracias a todos, familiares, amigos, las redes que no dejan de hablar de lo lindo que era mi hijo Gustavo Andrés, por todas las palabras de afecto y de amor porque era un hombre bueno".