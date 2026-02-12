Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

La emergencia por inundaciones en Montería no solo deja pérdidas materiales y familias damnificadas, también abre la puerta a una nueva amenaza: el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue.

Mientras el nivel del agua comienza a descender lentamente en varios barrios de la ciudad, las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo que representan las aguas represadas, donde ya se evidencia proliferación de mosquitos.

Riesgo de malaria y dengue por aguas estancadas en Montería

En entrevista con Noticias RCN, la secretaria de Salud de Montería confirmó que ya se están empezando a registrar casos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos. La funcionaria explicó que la proliferación del vector se ha incrementado debido a las aguas represadas en calles y sectores residenciales, lo que genera un escenario propicio para la expansión de malaria y dengue.

Las enfermedades transmitidas por vectores no solo impactan la salud física, sino que también generan afectaciones psicológicas en comunidades que ya enfrentan pérdidas materiales y desplazamiento temporal.

El riesgo epidemiológico se mantiene mientras el retroceso del agua sea lento, ya que las superficies húmedas y los charcos facilitan la reproducción del mosquito.

Plan de acción de la Alcaldía y la Secretaría de Salud

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud de Montería informó que tiene desplegado todo el equipo de salud pública y vigilancia epidemiológica para monitorear posibles brotes. El plan de choque contempla acciones de control vectorial, seguimiento en territorio y atención prioritaria a comunidades damnificadas.

Las autoridades locales aseguran que el objetivo es mitigar el impacto sanitario de la emergencia climática y evitar que la crisis humanitaria se convierta en una crisis de salud pública.

El gobierno municipal trabaja en coordinación con equipos técnicos para intervenir las zonas más afectadas y reducir el riesgo de enfermedades durante las próximas semanas.