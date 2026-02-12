CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario

El descenso lento de las aguas en barrios y zonas rurales de Montería aumenta el riesgo epidemiológico.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
04:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emergencia por inundaciones en Montería no solo deja pérdidas materiales y familias damnificadas, también abre la puerta a una nueva amenaza: el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue.

La tragedia en Córdoba por las lluvias desde otra perspectiva: crisis en el sector ganadero
RELACIONADO

La tragedia en Córdoba por las lluvias desde otra perspectiva: crisis en el sector ganadero

Mientras el nivel del agua comienza a descender lentamente en varios barrios de la ciudad, las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo que representan las aguas represadas, donde ya se evidencia proliferación de mosquitos.

Riesgo de malaria y dengue por aguas estancadas en Montería

En entrevista con Noticias RCN, la secretaria de Salud de Montería confirmó que ya se están empezando a registrar casos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos. La funcionaria explicó que la proliferación del vector se ha incrementado debido a las aguas represadas en calles y sectores residenciales, lo que genera un escenario propicio para la expansión de malaria y dengue.

Las enfermedades transmitidas por vectores no solo impactan la salud física, sino que también generan afectaciones psicológicas en comunidades que ya enfrentan pérdidas materiales y desplazamiento temporal.

El riesgo epidemiológico se mantiene mientras el retroceso del agua sea lento, ya que las superficies húmedas y los charcos facilitan la reproducción del mosquito.

Plan de acción de la Alcaldía y la Secretaría de Salud

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud de Montería informó que tiene desplegado todo el equipo de salud pública y vigilancia epidemiológica para monitorear posibles brotes. El plan de choque contempla acciones de control vectorial, seguimiento en territorio y atención prioritaria a comunidades damnificadas.

Las autoridades locales aseguran que el objetivo es mitigar el impacto sanitario de la emergencia climática y evitar que la crisis humanitaria se convierta en una crisis de salud pública.

Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería
RELACIONADO

Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería

El gobierno municipal trabaja en coordinación con equipos técnicos para intervenir las zonas más afectadas y reducir el riesgo de enfermedades durante las próximas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios

Alimentos

¿Beber agua durante o después de la comida?: expertos revelan lo mejor para la digestión

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Otras Noticias

Animales

Perrita murió atropellada por una camioneta en Kennedy y el conductor huyó: la placa quedó grabada

Indignante atropello de una perrita en Kennedy: cámaras captaron la placa de la camioneta.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 12 de febrero de 2026

¡Se sintió emoción a tope tras el sorteo del Super Astro Sol de este 12 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Estados Unidos reporta dos marines heridos y uno muerto en accidentes registrados en el Caribe

Artistas

My Chemical Romance rindió inesperado tributo a Millonarios en Bogotá

Artistas

Expareja de un reconocido actor colombiano aclaró su orientación sexual: ¿qué dijo?