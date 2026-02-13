Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugaría sin público visitante

El fútbol colombiano tendrá uno de sus capítulos más intensos del año cuando Atlético Nacional y Millonarios se enfrenten en la fase previa de la Copa Sudamericana. El duelo, que se disputará a partido único en el estadio Atanasio Girardot, promete un ambiente cargado de tensión deportiva por la histórica rivalidad entre ambos clubes. Sin embargo, todo apunta a que el compromiso se jugará sin hinchada visitante, una decisión que genera debate entre los aficionados.

El superclásico colombiano, considerado por muchos como el enfrentamiento más grande del país, llega con un ingrediente adicional: la normativa internacional y las decisiones de seguridad local podrían entrar en conflicto. Aunque se trata de un torneo organizado por la Conmebol, la logística del partido dependerá en gran medida de lo que determinen las autoridades y el club anfitrión.

Solicitud para jugar sin visitantes

De acuerdo con la reglamentación del torneo, la Conmebol exige que los clubes locales dispongan de un mínimo de 2.000 boletas para la hinchada visitante. No obstante, el periodista Diego Rueda reveló que Atlético Nacional habría solicitado formalmente al ente rector del fútbol sudamericano la autorización para disputar el encuentro sin público de Millonarios.

La petición, según la información entregada, responde a motivos preventivos ante el alto riesgo de incidentes, teniendo en cuenta los antecedentes y la magnitud de la rivalidad entre ambas aficiones. El partido está programado para el 4 de marzo en Medellín, lo que ha acelerado las gestiones logísticas y de seguridad para garantizar el desarrollo del evento.

Una medida preventiva sin sanción

Lo que más ha llamado la atención es que, de acuerdo con la versión periodística, el club antioqueño no tendría que asumir una multa económica si la Conmebol acepta la solicitud. Esto se debería a que la decisión estaría sustentada en razones de seguridad y prevención, y no en un incumplimiento deliberado de la normativa.

De confirmarse, el duelo entre Nacional y Millonarios se jugaría únicamente con público local, en un escenario que seguramente presentará un lleno total. Más allá del ambiente en las tribunas, el partido tendrá un valor deportivo enorme, pues solo uno de los dos gigantes del fútbol colombiano continuará en el camino internacional. La expectativa es máxima, y el país estará atento a un clásico que, incluso sin hinchada visitante, promete emociones de principio a fin.