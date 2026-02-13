Lina Tejeiro confesó su 'crush' y Ryan Castro habría respondido: esto dijo el cantante

La farándula colombiana volvió a encenderse tras una confesión inesperada de Lina Tejeiro, quien reveló públicamente el nombre de su actual crush nacional.

La actriz habló sin filtros sobre su vida personal y, como era de esperarse, sus palabras no tardaron en sacudir las redes sociales..

Lina Tejeiro sorprendió al confesar quién es su crush en Colombia

Durante una entrevista en el podcast 40 Grados, conducido por Cris Pasquel (exparticipante de La Casa de los Famosos), Lina habló abiertamente sobre su presente profesional y sentimental. Sin rodeos, contó que su crush actual es nada menos que Ryan Castro.

Eso sí, la actriz dejó claro que todo partía desde el respeto. Según explicó, lo que más le llamó la atención fue el notable cambio físico del llamado cantante del ghetto, algo que muchos internautas también resaltaron en redes, donde miles coincidieron con su opinión.

Las reacciones no se hicieron esperar y el nombre de ambos comenzó a circular con fuerza, alimentando rumores y comentarios sobre un posible acercamiento.

Ryan Castro respondió y dejó abierta la puerta a la ilusión

Ante la presión de sus seguidores, Ryan habría decidido pronunciarse desde su cuenta oficial en X. El pasado 10 de febrero, el intérprete de Mujeriego escribió: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.

Aunque no mencionó directamente a Lina, muchos fans interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a la confesión de la actriz, dejando abierta la posibilidad —al menos en el imaginario colectivo— de un romance entre ambos.

Otros usuarios, más cautos, creen que podría tratarse simplemente de una frase ligada a un próximo lanzamiento musical, aprovechando la fiebre futbolera del momento.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero lo cierto es que Lina Tejeiro se le declaró públicamente a Ryan Castro, uno de los artistas del momento.