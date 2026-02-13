CANAL RCN
Tendencias

Lina Tejeiro confesó su 'crush' y Ryan Castro habría respondido: esto dijo el cantante

Lina Tejeiro confesó que Ryan Castro es su crush y el cantante respondió con una frase que encendió rumores en redes. Esto fue lo que dijo.

Lina Tejeiro y Ryan Castro
Foto: RCN y AFP

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
06:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La farándula colombiana volvió a encenderse tras una confesión inesperada de Lina Tejeiro, quien reveló públicamente el nombre de su actual crush nacional.

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"
RELACIONADO

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"

La actriz habló sin filtros sobre su vida personal y, como era de esperarse, sus palabras no tardaron en sacudir las redes sociales..

Lina Tejeiro sorprendió al confesar quién es su crush en Colombia

Durante una entrevista en el podcast 40 Grados, conducido por Cris Pasquel (exparticipante de La Casa de los Famosos), Lina habló abiertamente sobre su presente profesional y sentimental. Sin rodeos, contó que su crush actual es nada menos que Ryan Castro.

Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”
RELACIONADO

Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

Eso sí, la actriz dejó claro que todo partía desde el respeto. Según explicó, lo que más le llamó la atención fue el notable cambio físico del llamado cantante del ghetto, algo que muchos internautas también resaltaron en redes, donde miles coincidieron con su opinión.

Las reacciones no se hicieron esperar y el nombre de ambos comenzó a circular con fuerza, alimentando rumores y comentarios sobre un posible acercamiento.

Ryan Castro respondió y dejó abierta la puerta a la ilusión

Ante la presión de sus seguidores, Ryan habría decidido pronunciarse desde su cuenta oficial en X. El pasado 10 de febrero, el intérprete de Mujeriego escribió: “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.

Aunque no mencionó directamente a Lina, muchos fans interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a la confesión de la actriz, dejando abierta la posibilidad —al menos en el imaginario colectivo— de un romance entre ambos.

Otros usuarios, más cautos, creen que podría tratarse simplemente de una frase ligada a un próximo lanzamiento musical, aprovechando la fiebre futbolera del momento.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero lo cierto es que Lina Tejeiro se le declaró públicamente a Ryan Castro, uno de los artistas del momento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Maluma reveló video inédito de Yeison Jiménez al grabar su colaboración: “Cuántos años esperando”

Yeison Jiménez

“Se despidió de mí el mismo día”: Francy reveló inexplicable suceso tras la muerte de Yeison Jiménez

Ciberseguridad

Cuidado en San Valentín: así operan los mensajes de estafa con inteligencia artificial

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugaría sin público visitante

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán el próximo 4 de marzo por Copa Sudamericana y el juego se disputaría sin hinchada visitante.

Animales

Desgarrador: perrito es agredido con un machete por tres hombres en Ciudad Bolívar

Las aterradoras imágenes dejan ver el momento exacto en el que tres sujetos torturan al animal con un machete y un palo.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de febrero de 2026

Venezuela

Venezuela vuelve a hablar de elecciones libres: el compromiso que anunció Delcy Rodríguez

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario