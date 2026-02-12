Venezuela vuelve a hablar de elecciones libres: el compromiso que anunció Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que está comprometida con la realización de elecciones “justas y libres” en el país. La declaración fue entregada durante una entrevista difundida por el canal estadounidense NBC, en la que respondió directamente a preguntas sobre la transparencia y legitimidad de futuros comicios.

Ante la consulta de la presentadora sobre si está comprometida con celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, Rodríguez respondió: “Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas”. insistendo en que el proceso electoral se ajustará a lo establecido en la Carta Magna venezolana y que su organización se desarrollará bajo parámetros constitucionales.

Calendario electoral dependerá del diálogo político

En la misma entrevista, Rodríguez precisó que el calendario electoral en Venezuela no será unilateral, sino que “será fijado y decidido por el diálogo político en este país”. Con esta afirmación, la presidenta encargada vinculó la convocatoria de elecciones libres en Venezuela a un proceso de concertación interna entre actores políticos.

Además, sostuvo que una eventual convocatoria de comicios “implica también un país libre de sanciones”, planteando que la justicia para Venezuela y para el pueblo venezolano está asociada a la eliminación de medidas restrictivas internacionales.

Contexto: cuestionamientos tras elecciones de 2024

Las elecciones en Venezuela han sido objeto de controversia en varias ocasiones. La última cita ante las urnas, celebrada en 2024, fue denunciada como un fraude por sectores de la oposición venezolana. El resultado de esos comicios no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, lo que profundizó la crisis política venezolana.

En ese contexto, el gobierno encabezado entonces por Nicolás Maduro —quien actualmente se encuentra encarcelado en Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero— enfrentó protestas masivas. Durante esas manifestaciones se registraron miles de detenciones, lo que incrementó la presión internacional.

Durante la entrevista, Rodríguez enfatizó que Maduro continúa siendo el presidente “legítimo” de Venezuela. “Yo estoy encargada de la presidencia”, respondió cuando fue cuestionada sobre quién gobierna actualmente el país.