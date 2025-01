Video | Intento de robo en Engativá terminó en persecución: padre con hija de 10 meses frustró el asalto

La inseguridad no da tregua en Bogotá, especialmente en localidades como Engativá, donde los casos de hurto se han vuelto una constante.

En las últimas horas, un intento de robo en el barrio La Reliquia y otro en el barrio El Paseo han generado preocupación en los residentes, quienes denuncian la falta de pie de fuerza en estas zonas.

En el primer caso, un hombre logró frustrar el asalto de su camioneta mientras su hija de diez meses estaba en el vehículo, mientras que en el segundo, los ladrones lograron llevarse una motocicleta de alta gama.

En el barrio La Reliquia, un sector caracterizado por sus numerosos garajes y cámaras de seguridad, un hombre relató cómo enfrentó un momento de alta tensión mientras intentaba ingresar su camioneta a su vivienda.

Según su testimonio, hace dos días, alrededor de la noche, tres hombres armados intentaron despojarlo de su vehículo.

Lastimosamente sí, entrando al vehículo, al garaje, intenté ser abordado por tres sujetos armados que querían llevárselo. Cuando yo me di cuenta que ellos venían hacia mí porque el carro estuvo a la esquina esperando que yo entrara al vehículo, yo me quedé esperando y pensando que era un vehículo de aplicación. Uno de ellos se empezó a acercar hacia mí, buscándome para poder quitarme el vehículo.

El hombre, al percatarse de la intención de los delincuentes, reaccionó de inmediato para protegerse a sí mismo y a su hija de diez meses, quien se encontraba en el asiento trasero.

Yo inmediatamente empecé a echar la camioneta y el vehículo se vino para atrás; terminamos estrellando, leve, y después hicieron una parodia como que, venga me arregla el carro.

Sin detenerse a escuchar a los atacantes, el conductor llamó a la policía. Sin embargo, la demora en la llegada de los uniformados permitió que los delincuentes se sintieran confiados y sacaran un arma de fuego, apuntando hacia el vehículo.

Por fortuna, los vidrios polarizados de la camioneta impidieron que pudieran ubicarlo con claridad, lo que los llevó a desistir de su intención y a huir antes de que las autoridades arribaran al lugar.

Yo no paré bolas, llamé a la policía, pero la policía demoró un poco en llegar porque no hay pie de fuerza, lastimosamente. Al final, ellos terminaron sacando un arma, apuntándonos, pero no podían verme por detrás de los vidrios oscuros del carro, afortunadamente.