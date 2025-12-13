Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio

La preocupación por la temporada de virus respiratorios en América Latina ha escalado significativamente tras la confirmación del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en la región, una variante conocida popularmente en Europa y Norteamérica como la "supergripe".

Las autoridades sanitarias de México, a través de la Secretaría de Salud, informaron este viernes sobre la detección del contagio en un paciente que, afortunadamente, ya se encuentra recuperado tras recibir tratamiento antiviral y manejo ambulatorio.

El hallazgo, confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, enciende las alarmas en todo el subcontinente. Mientras que el hemisferio norte se enfrenta a una temporada invernal inusualmente intensa y temprana de gripe, con un aumento reportado del 56% en los ingresos hospitalarios en países como Reino Unido, la llegada oficial del subclado K a América Latina subraya la necesidad urgente de reforzar las medidas de prevención y la vigilancia epidemiológica.

¿Qué es la 'Supergripe' H3N2?

El virus de la influenza A H3N2 no es un patógeno nuevo, ya que circula a nivel mundial desde la pandemia de 1968. Sin embargo, la cepa actual, clasificada como subclado K, ha generado una particular inquietud debido a su rápida propagación y a las mutaciones que presenta. Expertos explican que estas modificaciones genéticas, especialmente en la proteína hemaglutinina (H), podrían conferirle una mayor transmisibilidad en la población.

Aunque las autoridades mexicanas han descartado motivos de alarma masiva y señalan que el paciente se recuperó satisfactoriamente, el antecedente global indica que las temporadas dominadas por el subtipo H3N2 suelen asociarse con una mayor gravedad, afectando particularmente a los grupos vulnerables.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había emitido un llamado a reforzar la vacunación y la vigilancia en las Américas, anticipando la probable llegada de esta variante en un contexto de circulación simultánea de otros virus respiratorios como el SARS-CoV-2 y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Síntomas y Grupos de Riesgo

Los síntomas de la H3N2 subclado K son similares a los de la gripe estacional clásica, pero a menudo se presentan de forma abrupta y con mayor intensidad.

Fiebre alta

Tos seca persistente.

Dolores musculares y corporales intensos.

Dolor de garganta y dolor de cabeza.

Fatiga extrema y malestar general.

En algunos casos, molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.}

Los grupos de riesgo identificados son los mismos que para cualquier cepa de influenza, pero su vulnerabilidad es mayor ante esta variante: niños menores de cinco años, adultos de 65 años o más, mujeres embarazadas (especialmente en el segundo y tercer trimestre), y personas con afecciones médicas crónicas (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas o inmunodeficiencias).