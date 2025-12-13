Asesinan en Cartagena a un hombre de 50 años encargado de vigilar el alumbrado de Navidad

En las recientes horas se registró un hecho de violencia en el municipio de Magangué, Bolívar. Al parecer, un hombre, identificado como Joaquín Olivero Martínez, de 50 años, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca.

Versiones preliminares señalan que el hombre fue agredido mientras cumplía con sus labores de vigilancia en el barrio La Florida. Allí, cuidaba el alumbrado navideño instalado en una de las calles del sector.

Información compartida por El Universal y la Policía, el crimen se registró cuando varios jóvenes abordaron al hombre con la intención de robar las luces decorativas.

Al intentar impedir el hurto, Olivero fue agredido con cuchillos en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó heridas de gravedad.

Algunos vecinos del sector que se percataron del ataque acudieron en su auxilio y lo trasladaron de urgencia al hospital La Divina Misericordia de Magangué.

Sin embargo, el personal médico confirmó que el hombre llegó sin signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, una de las principales hipótesis que se maneja sobre el hecho es que el homicidio está relacionado con el intento de robo.

Según el medio mencionado anteriormente, gracias a la rápida reacción de los uniformados de la Policía, dos de los presuntos responsables fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente.

Ahora, continuarán las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar si hay más personas involucradas.

