¿Fallas antes del despegue? Experto explica las alertas en la avioneta de Yeison Jiménez

Experto habló con Noticias RCN sobre las alertas que salían en la avioneta de Yeison Jiménez, antes del despegue y posterior tragedia.

Noticias RCN

enero 11 de 2026
01:35 p. m.
A varias horas del trágico accidente aéreo que terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez, su manager y su fotógrafo, aún no existe un comunicado oficial de la Aeronáutica Civil que confirme las causas del siniestro ocurrido en Boyacá.

Mientras la investigación avanza, han surgido hipótesis a partir de videos que comenzaron a circular en redes sociales, grabados dentro de la avioneta minutos antes del despegue.

Estas imágenes despertaron inquietud entre la ciudadanía, pues muestran supuestas alertas técnicas en los instrumentos de la aeronave. Aunque las autoridades han pedido prudencia, expertos han comenzado a explicar qué podrían significar esas señales y por qué son consideradas de alto riesgo en aviación.

Las alertas en la avioneta antes del despegue, según experto

Santiago Valencia, ingeniero aeronáutico, habló con Noticias RCN y explicó el significado de algunas advertencias visibles en el panel de la aeronave.

Una de las más llamativas es la alerta conocida como “Bad Prop”, la cual, según el experto, no debería aparecer si el mantenimiento se realizó correctamente.

“¿Cómo así que hay un Bad Prop, cuando en el mantenimiento de la aeronave debió haberse corregido e incluso en el mantenimiento preventivo es donde se determina que ese tipo de señales suceda?”, señaló Valencia, cuestionando la presencia de esa advertencia antes del vuelo.

En el video también se observan otras alertas que, para especialistas, representan señales serias que no pueden pasarse por alto, especialmente en una aeronave de estas características.

Hipótesis técnicas sobre lo que pudo ocurrir en la avioneta de Yeison Jiménez

El ingeniero explicó que los motores de este tipo de avionetas funcionan cerca de su límite térmico, por lo que cualquier falla en los sensores puede ser crítica.

“Estos motores funcionan al límite de temperatura y el hecho de tener una sonda que es un Bad Prop que no me esté marcando la temperatura del ITT (Interstage Turbine Temperature), cualquier segundo que se sobretemperature puede causar millones de fallas”, afirmó.

Aunque estas declaraciones no determinan responsabilidades ni conclusiones finales, sí abren la puerta a hipótesis técnicas que deberán ser confirmadas o descartadas por la Aeronáutica Civil, cuya investigación duraría 30 días.

Las autoridades reiteraron que solo el informe oficial establecerá las causas reales del accidente, mientras el país sigue atento al desarrollo de la investigación y rinde homenaje a la memoria de Yeison Jiménez.

