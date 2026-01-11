CANAL RCN
Colombia

Nuevo giro en el caso Yeison Jiménez: Aerocivil confirma que la avioneta sí despegó

Aerocivil confirmó que la avioneta de Yeison Jiménez sí despegó y voló entre 3 y 5 minutos antes del accidente en Boyacá. Avanza la investigación oficial.

Avioneta de Yeison Jiménez sí despegó
Foto: captura de pantalla Noticias RCN

Noticias RCN

enero 11 de 2026
12:47 p. m.
Colombia sigue conmocionada tras la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero de 2026, luego del accidente de su avioneta privada en cercanías del municipio de Paipa, en Boyacá.

En el siniestro también perdieron la vida su manager y su fotógrafo personal, lo que aumentó el impacto de la noticia en el país.

Desde que se conoció el hecho, surgieron múltiples versiones sobre lo ocurrido. Algunas indicaban que la aeronave no logró despegar por una presunta falla mecánica, mientras que otras aseguraban que sí estuvo varios minutos en el aire antes de estrellarse.

Ante la confusión, la Aeronáutica Civil entregó información clave que empieza a aclarar el panorama.

Aerocivil aclara si la avioneta despegó antes del accidente

En el programa La FM Fin de Semana, el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, confirmó que la avioneta sí logró despegar. “La avioneta sí despegó”, afirmó, desmintiendo versiones que circulaban en redes sociales y otros espacios no oficiales.

El funcionario explicó que se encontraba desde la noche anterior en el lugar del accidente, acompañando a los equipos técnicos encargados de la investigación.

“Estoy desde anoche aquí en el lugar de los hechos”, señaló, recalcando que solo los investigadores autorizados pueden confirmar lo sucedido y pidió prudencia frente a información no verificada.

Investigación revela desplazamiento en el aire de varios minutos

Por su parte, el capitán Álvaro Bello, encargado de liderar la investigación técnica, explicó que los datos preliminares confirman que la aeronave tuvo desplazamiento en el aire durante un corto tiempo.

“Se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave”, indicó.

Según lo conocido hasta ahora, el vuelo habría durado entre 3 y 5 minutos. Durante ese lapso se presentó un viraje y posteriormente ocurrió la colisión.

Noticias RCN también confirmó que la avioneta sí despegó, aclarando que la investigación completa tardará cerca de 30 días.

Bello agregó para Noticias RCN: “Tenemos que lograr identificar las condiciones antes del vuelo y cómo fueron reparada la aeronave y, de manera paralela, habrá una investigación sobre factores humanos”. Las autoridades reiteraron que solo al final del proceso se conocerán las causas exactas del trágico accidente.

