Yeison Jiménez le hizo pasar susto a sus seguidores: terminó en ambulancia tras presentación en Bogotá

El artista de música popular terminó una de sus presentaciones en la capital del país y tuvo que recibir atención médica de manera inmediata.

Yeison Jiménez en el Megaland
FOTO: Canal RCN | Captura de pantalla @losetodocol - IG

diciembre 01 de 2025
05:16 p. m.
Una reciente presentación de Yeison Jiménez en Bogotá terminó generando inquietud entre sus seguidores, luego de que se difundieran imágenes donde el cantante aparece recibiendo atención médica en una camilla.

El material, compartido por el programa 'Lo Sé Todo', lo muestra visiblemente agotado mientras paramédicos lo atienden dentro de una ambulancia ubicada a las afueras del estadio Nemesio Camacho 'El Campín', lugar donde se llevaba a cabo el Megaland 2025.

En los registros se observa que tenía el pecho descubierto y estaba conectado a un sistema de canalización mientras un equipo médico realizaba la valoración correspondiente.

¿Qué ocurrió tras su presentación en el Megaland?

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido, el episodio se presentó el sábado 29 de noviembre de 2025, justo después de su participación en el Megaland, donde compartió escenario con artistas como Arcángel y Sech.

De acuerdo a lo revelado por Pulzo, el equipo de comunicaciones de Jiménez indicó el cantante habría sufrido una descompensación al finalizar su actuación, lo que motivó la intervención inmediata del personal de salud en el lugar del evento.

El artista continuó con su agenda pese al susto

A pesar de la escena que causó alerta, el caldense logró recuperarse y asistir al compromiso que tenía programado en el Estadio Luis Carlos Galán, en Soacha (Cundinamarca). Allí lo esperaba otro grupo de fanáticos, ante quienes cumplió con la presentación manteniendo la actitud y energía que lo caracterizan.

Este lunes, Yeison Jiménez compartió imágenes y videos de su presentación en el Megaland, aunque no hizo referencia directa al incidente médico. En su publicación escribió: "¡Que chimba ver esto! Gracias Megaland, fue una hermosa noche en mi Bogotá del alma!".

