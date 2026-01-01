Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes

La madrugada del primero de enero no fue precisamente festiva para Yeison Jiménez. Mientras miles de personas celebraron la llegada del nuevo año, el cantante de música popular expuso públicamente una experiencia que calificó como incómoda y frustrante durante una presentación programada en Cartagena, situación que rápidamente generó conversación entre sus seguidores en redes sociales.

A través de varios mensajes y videos publicados en sus plataformas digitales, el artista relató que su show sufrió retrasos prolongados por problemas logísticos ajenos a su equipo de trabajo. Según explicó, la espera para subir al escenario se extendió durante horas, pese a que el público ya se encontraba reunido para recibir el Año Nuevo con su música.

Yeison Jiménez mostró malestar en fin de año en Cartagena

Jiménez detalló que su decisión de aceptar una presentación el 31 de diciembre fue excepcional, motivada por el deseo de compartir esa fecha especial con su público. Sin embargo, el desarrollo del evento no cumplió con lo acordado.

El cantante dejó claro que la falta de organización afectó tanto a los asistentes como a su equipo, razón por la cual ofreció disculpas a quienes viajaron desde distintas regiones del país para verlo en vivo.

Visiblemente incómodo, el intérprete enfatizó que los retrasos no dependieron de él ni de su grupo de trabajo y señaló que este tipo de situaciones afectan la experiencia del público y el respeto hacia los artistas.

Por eso no vendo un 31 ni lo volveré a hacer, porque es una mierda sentarme un 31 a ver cómo todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio parchado, pa cumplir a gente que no le cumple a uno. Qué vuelta, ¿no? Pero nada, yo soy como los lapiceros viejos, no copio

Aun así, reiteró que su compromiso profesional lo llevó a cumplir con la presentación, pese al cansancio y al malestar generado por lo ocurrido.

Yeison Jiménez explicó por qué no volverá a cantar un 31 de diciembre

En su mensaje, el cantante fue enfático al afirmar que esta experiencia lo llevó a tomar una decisión definitiva: no volver a aceptar presentaciones en la noche de fin de año. Para Jiménez, el 31 de diciembre es una fecha sensible en Colombia, asociada a la familia y al descanso, y consideró que no vale la pena asumir compromisos cuando la logística no garantiza condiciones adecuadas.

Pese al episodio, el artista aclaró que salió al escenario y cumplió con su repertorio hasta altas horas de la madrugada, demostrando su respeto por el público. Posteriormente, agradeció el respaldo constante de sus seguidores y destacó que, a pesar de este cierre agridulce, el 2025 fue uno de los años más importantes de su carrera.

Yeison Jiménez viene de marcar hitos como llenar el estadio El Campín y ya tiene programados nuevos retos para 2026.