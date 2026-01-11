La hija de Yeison Jiménez habría predicho su muerte: impactante testimonio del artista

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo en la tarde del 10 de enero de 2026.

El artista se subió a una avioneta junto a otras cinco personas, pero la aeronave presentó una falla desconocida al despegar, se precipitó casi que de inmediato y se incendió al chocarse con el suelo.

Unos meses antes de lo sucedido, Yeison Jiménez le había confesado a Juan Pablo que se había soñado tres veces con un trágico accidente aéreo.

Y, además, en un pódcast con La Liendra, también reveló que sintió la muerte cerca después de una llamada que recibió de su hija. ¿Qué fue lo que pasó?

Así fue como la hija de Yeison Jiménez habría predicho su muerte

Yeison Jiménez le contó a La Liendra que un día salió a trabajar y que su esposa tuvo que llamarlo porque su hija le decía que no quería quedarse sin él.

"Yo dije '¿será que me va a pasar algo? Porque la mamá de mi hija me llama y me dice 'necesito que hables con Taliana porque está llorando y diciendo que necesita a su papá'. Entonces me la pasa, yo voy por una finca viendo ganado y me dice 'papá, es que yo no me puedo quedar sin ti'. Ahí yo le respondo '¿cómo así, mi amor? Yo voy a estar ahí siempre para ti y esta semana llegó a la casa'", comenzó expresando Yeison Jiménez en esa oportunidad.

"Me dice 'papá, yo no sé qué haría si tú no estás porque tú a mí me tratas como si yo fuera tu reina'. Yo empiezo a llorar en el carro y digo '¿será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo?' Prendimos el avión, dije que me llevaran a Bogotá, llegué, abracé a mi hija, le pregunta por lo que había pasado y me dijo 'papá, es que me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir'. Me descontroló toda la noche y la vida. Yo decía 'me voy a morir' y pensaba que lo que la niña me estaba diciendo era raro porque en toda mi vida no me había pasado", complementó Yeison Jiménez.

¿Cómo era la ruta de la avioneta en la que falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, junto a integrantes de su equipo de trabajo, llegó al Aeropuerto de Paipa a las 3:50 de la tarde y abordó su avioneta.

Lo planeado era viajar hasta Medellín para, posteriormente, subirse a un vehículo y llegar a Marinilla, Antioquia, para cantar en un concierto.