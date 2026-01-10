CANAL RCN
Colombia Video

Luto en Colombia: murió Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular

El artista iba en una avioneta que se accidentó en Paipa.

Noticias RCN

enero 10 de 2026
06:04 p. m.
Hay un profundo dolor en Colombia debido a que Yeison Jiménez, el reconocido intérprete de éxitos como 'Vete', 'Aventurero', 'Ya no mi amor', 'Bendecida' y 'No tengo ni necesito', murió en la tarde de este 10 de enero de 2026, a sus 34 años.

El artista oriundo de Manzanares, Caldas, cantó en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, y en sus redes sociales alcanzó a describir el concierto como mágico.

Los éxitos que marcaron la carrera de Yeison Jiménez, el artista que llevó la música popular a grandes escenarios
Los éxitos que marcaron la carrera de Yeison Jiménez, el artista que llevó la música popular a grandes escenarios

Posteriormente, en horas de la tarde de este sábado, en el Aeropuerto de Paipa, se subió a su avioneta junto a otros cinco tripulantes con destino a Medellín, pero, desafortunadamente, la aeronave sufrió un accidente en la vereda Romita.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce cuál fue la falla exacta que presentó la avioneta durante el trayecto y ocasionó que se precipitara e incendiara al caer.

La Aeronáutica Civil se pronunció tras el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

En un comunicado de prensa, la Aeronáutica Civil confirmó que la avioneta que se accidentó era de matrícula N325FA y que transportaba a seis personas.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", se planteó.

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", se complementó.

Luto entre los fanáticos de Yeison Jiménez tras su muerte: así han reaccionado

Tras la confirmación del deceso de Yeison Jiménez, sus seguidores comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias y shock en las redes sociales.

Este es el último post que realizó Yeison Jiménez ¿Presagió su muerte?
Este es el último post que realizó Yeison Jiménez ¿Presagió su muerte?

"Díganme que es mentira", "no lo puedo creer", "no puede ser", "descansa en paz, campeón", "quedé tieso", "vuela alto" y "un abrazo inmenso para la familia", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

