Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto
David Anaya Campana, quien es uno de los periodistas más conocidos alrededor de los cubrimientos de América de Cali, fue golpeado por un hombre que lo increpó.
Noticias RCN
04:11 p. m.
Hay controversia en redes sociales luego de que se viralizaran una serie de videos en donde un supuesto hincha o 'barrista' del Deportivo Cali se apareció en pleno Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en donde comenzó a agredir a un reconocido periodista que cubre a su rival de patio, América de Cali.
La víctima es David Anaya Campana, quien en su momento estuvo relacionado a las barras de América de Cali, pasó a ser un líder social, aspirante político y durante los últimos años se dedica a crear contenido en redes sociales relacionados a la actualidad del cuadro 'escarlata'.
En video: así fue agredido periodista en aeropuerto
En los videos compartidos por el mismo agresor en sus redes sociales, se observa cuando lo llama por su apellido y termina pegándole con la mano abierta en la cabeza, esperando por una respuesta por parte de Anaya Campana, quien mantuvo la calma.
Tras varios minutos de hostigamiento, insultos e invitaciones a pelear, finalmente el periodista terminó respondiéndole que "madurara", pues se encontraban en un aeropuerto y que el agresor ya tenía una edad para tener ese tipo de conductas.
Pronunciamiento del periodista agredido
A través de sus redes sociales, Anaya Campana se tomó el asunto con tranquilidad y se mantuvo haciendo su labor, en el cubrimiento de la previa del partido donde América de Cali enfrentaría a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.
Simplemente escribió "Tranquilos, son gajes del oficio", junto a un par de emojis. En los comentarios sus seguidores resaltaron su madurez al haber enfrentado este incómodo momento como lo hizo.