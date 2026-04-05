Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

Hay controversia en redes sociales luego de que se viralizaran una serie de videos en donde un supuesto hincha o 'barrista' del Deportivo Cali se apareció en pleno Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en donde comenzó a agredir a un reconocido periodista que cubre a su rival de patio, América de Cali.

La víctima es David Anaya Campana, quien en su momento estuvo relacionado a las barras de América de Cali, pasó a ser un líder social, aspirante político y durante los últimos años se dedica a crear contenido en redes sociales relacionados a la actualidad del cuadro 'escarlata'.

En video: así fue agredido periodista en aeropuerto

En los videos compartidos por el mismo agresor en sus redes sociales, se observa cuando lo llama por su apellido y termina pegándole con la mano abierta en la cabeza, esperando por una respuesta por parte de Anaya Campana, quien mantuvo la calma.

Tras varios minutos de hostigamiento, insultos e invitaciones a pelear, finalmente el periodista terminó respondiéndole que "madurara", pues se encontraban en un aeropuerto y que el agresor ya tenía una edad para tener ese tipo de conductas.

Pronunciamiento del periodista agredido

A través de sus redes sociales, Anaya Campana se tomó el asunto con tranquilidad y se mantuvo haciendo su labor, en el cubrimiento de la previa del partido donde América de Cali enfrentaría a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.

Simplemente escribió "Tranquilos, son gajes del oficio", junto a un par de emojis. En los comentarios sus seguidores resaltaron su madurez al haber enfrentado este incómodo momento como lo hizo.