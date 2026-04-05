¡Mateo Puerta, de Santa Fe, rompió el silencio tras ser sustituido al minuto 15 y salir llorando! Esto dejó al descubierto

Independiente Santa Fe llegó al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en la noche del sábado 4 de abril y enfrentó al Deportes Tolima, que es uno de los mejores locales de la Liga BetPlay 2026 I.

Los dirigidos por Repetto, que necesitaban sumar con urgencia debido a que se encuentran fuera del grupo de los ocho, tuvieron un comienzo bastante accidentado. Al minuto 5, Jersson González, tras un centro de Junior Hernández, colgó al arquero Weimar Asprilla y decretó el 1-0 parcial a favor del Deportes Tolima.

Además, cuando el partido tan solo llevaba 15 minutos, el director técnico uruguayo sustituyó a Mateo Puerta, que estaba siendo al lateral improvisado por el sector izquierdo, y el antioqueño no solo salió llorando, sino que se fue directamente al camerino.

En consecuencia, entre los hinchas quedó la duda de si se había presentado una discusión o, por el contrario, el cambio estaba relacionado con una nueva lesión.

Por lo tanto, con la intención de ponerle fin a los rumores, Mateo Puerta, a través de su cuenta de Instagram, rompió el silencio al final del partido que quedó 2-2. ¿Qué fue lo que expresó?

Esto fue lo que reveló Mateo Puerta, de Independiente Santa Fe, tras sus lágrimas por ser sustituido vs. Deportes Tolima

Mateo Puerta, en una historia de Instagram, aclaró que no tuvo ningún desacuerdo con el técnico Pablo Repetto, sino que presentó una molestia muscular que no le permitió continuar en el terreno de juego.

"Quiero ofrecer disculpas a la hinchada, al cuerpo técnico y a mis compañeros, como ya lo hice internamente, por haber tenido que salir del partido de manera temprana en el juego ante Tolima. Empecé a sentir una molestia que no me permitió estar al 100% y por responsabilidad con el equipo y para evitar una lesión mayor, tomamos la decisión de no continuar", comenzó escribiendo Mateo Puerta.

"Quiero también aclarar que no existió ningún tipo de discusión ni inconveniente con el cuerpo técnico ni con los jugadores. Siempre hay respeto, comunicación y trabajo en equipo por el bien del club. Seguiré trabajando y recuperándome para volver lo más pronto posible y aportar dentro del campo. Gracias a todos por el apoyo, volveremos más fuertes", concluyó.

Pablo Repetto, el director técnico de Santa Fe, también habló del cambio de Mateo Puerta

Aparte del pronunciamiento de Mateo Puerta, a Pablo Repetto también le consultaron en la rueda de prensa por lo sucedido y él respondió sin guardarse nada.

"El cambio de Mateo es porque él tiene un tema muscular en el cuádriceps y por eso sale", señaló.

"Él salió de una lesión en la pantorrilla y hoy sintió una molestia en el cuádriceps", añadió.