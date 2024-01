Alberto Gamero tiene claro el objetivo contra Junior: “Nos preparamos para ser campeones”

Luego de varios partidos de preparación, Millonarios tendrá su primera prueba en el 2024, el cual será el primer juego de la Superliga de Colombia contra el Junior de Barranquilla, la cual se va a disputar el próximo jueves 18 de enero en el estadio Metropolitano y que abrirá el telón de balompié nacional en el presente año.

Previo al primer partido de la Superliga, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló de lo que será el juego contra el equipo tiburón, dejando claro que ambos equipos se han preparado para salir campeones, pero lo más importante es tratar de conseguir un buen resultado en la ciudad de Barranquilla.

“Es fundamental. Nuestra mentalidad está puesta en esta Superliga. Todos nos preparamos para ser campeones y va a haber uno y aspiramos a eso. Tratar de llevarnos un resultado positivo (…) El partido nos va a mostrar, pero este equipo tiene idea y memoria, no le gusta esperar, a veces el rival nos somete a retroceder, pero no esperamos”, aseguró Alberto Gamero en rueda de prensa.

Además, el estratega se mostró tranquilo por las bajas que tendrá el conjunto azul para el primer juego de la gran final, afirmando que no puede quedarse en los jugadores que no estarán disponibles, sino que tiene concentrarse en los jugadores que podrán estar en la gran final.

“Los equipos grandes siempre tomamos el riesgo de ser llamados a selecciones o de lesionados. Yo les digo, hoy es más importante el que está, no el que no está. Me siento tranquilo porque hemos competido bien”, añadió Alberto Gamero.

Alberto Gamero habló del Millonarios 2024

Por último, el estratega samario, se mostró tranquilo por los jugadores que han llegado a la institución azul para el 2024, puesto que fueron las posiciones que él le pidió a las directivas y que en la actualidad tienen un gran nivel.

“A estas alturas estoy muy tranquilo y contento con lo que tengo. Las puertas no las vamos a cerrar todavía. Hay jugadores como los 4 extremos que traje con muchos partidos a nivel nacional, eso les da la experiencia que estamos necesitando, y tenemos jugadores que compitieron el año pasado. Los nuevos, Banguero y Alfonzo y Giordana llegan a un equipo "con titulares" pero llegan a competir y nos van a dar el refresco que necesitamos. Nos fijamos en ellos por sus condiciones y su presente. Estoy feliz con la plantilla que tengo”, finalizó Alberto Gamero.