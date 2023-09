¡La espera terminó! Alberto Gamero comandará el barco azul hasta el 2026

Luego de varios meses de incertidumbre, rumores y especulaciones, Millonarios hizo oficial este 27 de septiembre, la renovación del contrato de Alberto Gamero con la institución, el cual irá hasta diciembre del 2026 y comandará el barco azul para la Copa Libertadores de la próxima temporada.

La noticia la dio a conocer el cuadro capitalino por medio de sus redes sociales, que con un emotivo video informó a todos los aficionados, medios de comunicación y público en general que Alberto Gamero tomó la decisión de extender su vinculación con el cuadro embajador por tres años más.

“Millonario FC informa que ha renovado al profesor Alberto Gamero como DT del Equipo Profesional por tres años más”, fue el mensaje que escribió el equipo embajador por medio de sus redes sociales.

Vale mencionar que Alberto Gamero llegó a la institución azul en enero del 2020. A partir de allí, el entrenador ‘samario’ ha logrado buenos semestres con el equipo embajador, pero su proceso se consolidó en el 2022, al momento de lograr el título de la Copa Betplay y ratificó su proceso con la estrella obtenida en el 2023 contra Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez aseguró que Gamero es el mejor DT en Colombia.

Durante las últimas semanas, Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN, dio a conocer que Alberto Gamero es el mejor entrenador del fútbol colombiano actualmente, teniendo en cuenta los resultados que ha tenido el estratega con Millonarios y lo que ha logrado con tan pocos recursos.

“El mejor técnico colombiano es Gamero, Lucas González es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división, ¿cómo vamos a inventar eso? (…) Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de Copa, ha promovido 23 jugadores jóvenes en Millonarios y a pesar de eso ganó dos títulos. Está a pocos juegos de 1.000 partidos dirigidos. ¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea? Aún no está Lucas para ser evaluado, no tiene ninguna copa internacional, ¿cuáles son sus títulos? Hoy no es el mejor técnico colombiano”, agregó Vélez.