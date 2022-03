“Se halaba el cabello”: detalles de la difícil situación de Aldair Quintana con Atlético Nacional

En el partido por la fecha 9 de la Liga Betplay Dimayor, entre Bucaramanga y Atlético Nacional, ocurrieron diferentes hechos que dejaron marcado al extécnico del equipo verdolaga Alejandro Restrepo y a todos lo jugadores del equipo antioqueño.

El hecho se presentó durante el segundo gol del equipo ‘leopardo’, donde el guardameta Aldair Quintana, tuvo un alto porcentaje de responsabilidad y al momento de finalizar el primer tiempo entró al camerino con cara de no muy buenos amigos, teniendo en cuenta la difícil por la situación que vive en el equipo 'verdolaga'. Lo que sorprendió a todos los seguidores fue precisamente la ausencia del arquero para la segunda mitad, lo que se dio para diferentes teorías.

Ya al finalizar el partido y, esclarecer un poco la situación, en rueda de prensa se le preguntó al entrenador sobre el cambio de guardameta para la segunda parte, a lo que Restrepo respondió.

“El tema de Aldair es un tema totalmente de camerino y queremos dejarlo ahí”.

Luego de varias hipótesis sobre el cambio de Quintana, Adolfo Pérez, panelista del programa Equipo F de ESPN, reveló detalles de lo sucedido en el camerino del equipo verdolaga en el descanso en el estadio Alfonso López.

Entró destruido al camerino, se sentó en un rincón, se agarraba la cabeza, se halaba literalmente el cabello, así me lo contaron

“Fue el psicólogo a hablar con él a decirle: ‘Este es tu momento, tienes que recuperarte, no puedes renunciar a esta oportunidad’. No hablaba. Fue el entrenador, le habló, le hablaron los jugadores, cuerpo técnico y no respondió”, agregó Pérez

Ya al momento de retornar al terreno de juego para la segunda parte, Quintana tuvo una conversación con el entrenador Restrepo donde le expresó que no estaba en condiciones para seguir defendiendo el arco verde.

“Le dijo al técnico: ‘No soy capaz, estoy destruido; por respeto a mis compañeros, no soy capaz de jugar así'”.

Ya al finalizar el encuentro, Aldair Quintana habló con sus compañeros, pidiéndole disculpas por lo sucedio en el partido, además de explicarle la razón por la cual pidió el cambio para los últimos 45 minutos.

“Acabo de cometer un error, quiero presentarles disculpas. No lo vayan a hacer nunca, nunca se debe renunciar a jugar al fútbol. Lamento lo que me pasó, lo que me ocurrió. Vengo con esta sobrecarga psicológica. Sé que si hubiera continuado habría perjudicado más”, finalizo el experimentado periodista.

Consejos de arqueros experimentados de la Selección Colombia.

Luego de darse a conocer la difícil situación que está viviendo el guardameta de Atlético Nacional, varios colegas experimentados se refirieron al tema, mandándole una voz de apoyo en este momento tan difícil. El primero en reaccionar fue el exarquero Faryd Mondragón, quien en el programa El Vbar de Caracol Radio, expresó.

“Primero, solidaridad total con Aldair, mucho apoyo, mucho respaldo. Conociendo yo a Pacho Maturana y a René Higuita, sé que una de las grandes cualidades de Pacho como gestor es que él prefería perder un partido o un título que a un ser humano. Yo le diría que pida unos días de licencia y pueda descansar, estar en Atlético Nacional es un privilegio que no se presenta todos los días” finalizó el exarquero de la Selección Colombia.

El otro colega que se manifestó a la situación del arquero verdolaga fue Oscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors quien dio su punto de vista en Blu Radio.

“Hay que ver a la persona y su momento. Creo que el elemento de tranquilidad y confianza debe ser muy bien llevado. Si él no siente la capacidad ni confianza de entrar a la cancha, no puedo obligarlo, lo estaría llevando a un precipicio. Hay que ayudarlo para lo que viene y la afición debe apoyarlo” aseguró Córdoba.