'Piscis' Restrepo dirigirá a Nacional en el clásico paisa contra Medellín

La semana comenzó movida para Atlético Nacional, que esta mañana confirmó la salida de Alejandro Restrepo del banquillo técnico del equipo a manera de sorpresa, no por su rendimiento, sino porque el anuncio se da ad portas del partido de vuelta contra Olimpia, por la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, y en la que el 'verdolaga' necesita revertir un marcador adverso de 3-1.

La fracturada relación con la hinchada, los pobres funcionamientos en cancha de algunas figuras como Giovanni Moreno o Dorlan Pabón, más la insistencia con Aldair Quintana en el arco, serían algunas de las razones que perjudicaron al joven entrenador antioqueño para detonar su partida.

Las principales versiones apuntan a que la directiva esperaría al duelo con Olimpia y luego sí tomar una decisión respecto a Restrepo, pero tras una reunión el lunes en la noche, las partes acordaron dar por terminado el contrato de manera inmediata, lo que provocó hacer un nombramiento de urgencia.

Así las cosas, Hernán Darío Herrera estará al frente del equipo, al menos de manera interina, mientras la directiva define el candidato idóneo al puesto, que al parecer sería Hernán Crespo el que tendría todos los boletos.

Junto a Restrepo, también se confirmó que Francisco Nájera tampoco seguirá formando parte del club, por lo que Carlos 'Piscis' Restrepo, quien llegó en enero pasado para asesorar al ahora excuerpo técnico 'verdolaga', será el asistente provisional del 'harriero' Herrera.

Sin embargo, en los últimos minutos se conoció que, a falta de información oficial, 'Piscis' será el encargado de dirigir a Atlético Nacional en el clásico del próximo domingo contra Independiente Medellín.

La razón de la noticia es por un detalle que muy pocos tenían en cuenta. Tras la salida del argentino Jorge Almirón en el comienzo del segundo semestre de la liga colombiana en 2018,Hernán Darío Herrera quedó designado como entrenador interino hasta el final de campeonato. Sin embargo, justo antes de culminar el certamen, el 'verdolaga' anunció la contratación Paulo Autori.

En un principio, el DT brasilero iba a asumir funciones a partir de la liga 2019-I, pero tuvo que hacerlo antes de manera inesperada, pues el 'harriero' fue expulsado en la penúltima fecha del 2018-II, contra La Equidad y recibió dos partidos de sanción.

Por tal motivo, Autori tuvo que debutar contra Leones en el cierre del campeonato. Como Nacional no clasificó a los playoffs en esa temporada y el DT 'carioca' asumió el cargo en la primera fecha de sanción que la Dimayor le impuso a Herrera, quedó pendiente la segunda.

Con la llegada de César Autori, Herrera volvió a las divisiones menores de Nacional y desde ese 2018 no dirige en la liga colombiana, pagará la segunda fecha de sanción de dicha expulsión antigua contra La Equidad este domingo en el clásico paisa frente a Independiente Medellín, por tal motivo, quien estará parado en la raya para dar indicaciones será su asistente técnico interino, es decir, Carlos 'piscis' Restrepo.

OJO El técnico encargado de @nacionaloficial Hernán Darío Herrera NO podrá dirigir el clásico antioqueño vs @DIM_Oficial de acuerdo a la resolución 043 de 2018 en donde confirman dos fechas de sanción, una que pagó en el partido de la fecha 19 vs Leones por la Liga II-2018. pic.twitter.com/MHTf5aQdHN