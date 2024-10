Alfredo Arias 'picó' la revancha vs. América: "Cali mereció más, vamos a probarlo"

El próximo miércoles 23 de octubre, Deportivo Cali recibirá a América de Cali para disputar un duelo correspondiente a la vuelta por los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2024. El conjunto 'azucarero', que oficializó el regreso de Alfredo Arias a la dirección técnica, intentará revertir la serie luego de perder 2-0 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El conjunto 'escarlata', que prolongó su invicto como local en el 'clásico vallecaucano' (llegó a diez partidos sin conocer la derrota y su última caída data del 14 de abril de 2019), fue superior en la ida. Al minuto 18', Duván Vergara desenfundó un espectacular derechazo para abrir el marcador en el 'Sanfernandino'. Al 72', el exjugador de CF Monterrey amplió la cuenta desde el punto blanco del penalti.

En los últimos minutos, Nicolás Gallo sancionó otra pena máxima a favor de la 'mecha'. Adrián Ramos, quien sufrió una infracción por parte de Francisco Meza adentro del área, se encargó del cobro. En esa oportunidad, Alejandro Rodríguez se reportó con una gran atajada y mantuvo al Cali con vida para la revancha.

¿Qué dijo Alfredo Arias del Cali vs. América?

"No (el resultado contra América no aceleró su llegada), no fue ninguno de los resultados porque mi convencimiento debía pasar. Yo no quería venir a incomodar al equipo, incluso yo le dije a los dirigentes que temía hacerle un mal en vez de un bien porque yo no puedo dirigir, no puedo estar en cancha", empezó diciendo el estratega uruguayo, en su llegada a la 'sucursal del cielo'.

"Ese partido 2 a 0 (ante América) es mentiroso, Cali jugó bien, mereció más y el miércoles vamos a probarlo. A la gente yo no la quiero comprometer, la gente tiene que sentir que va a estar porque el equipo se lo merece. A mí ellos ya me ganaron, pero nosotros vamos a tener que demostrar", concluyó.

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver

Día: miércoles 23 de octubre.

miércoles 23 de octubre. Hora: 7:00 p. m. (Colombia).

7:00 p. m. (Colombia). Estadio: Palmaseca - a puertas cerradas.

Palmaseca - a puertas cerradas. Transmisión: Win Sports.