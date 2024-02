Arias lamentó la situación de Aja: "En Colombia se ha institucionalizado amenazar jugadores"

El fútbol colombiano vive momentos lamentables y vergonzosos en la última semana. Primero fue el domingo pasado con los desmanes que hubo en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot tras la derrota de Atlético Nacional contra Millonarios. Luego, la bochornosa intervención de un hincha 'verdolaga' en la rueda de prensa de Jhon Jairo Bodmer para insultarlo, y por último, lo sucedido en Independiente Medellín con José Manuel Aja.

El 'poderoso' empató este sábado en la noche con Fortaleza en casa, pero en la previa del partido dio un anunció que estremeció a todo el FPC. En un comunicado oficial, el club informó que Aja le había solicitado al cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias y a los directivos ser desconvocado para dicho compromiso en razón a amenazas de muerte de las que había sido víctima él y su familia en la última semana.

Los responsables son hinchas violentos del Medellín que, ante los errores cometidos por el zaguero en los últimos partidos, pasaron de las críticas a las reprochables intimidaciones contra su integridad física. Como consecuencia, extraoficialmente se ha conocido que el uruguayo estaría buscando rescindir su contrato con el equipo antioqueño y salir del país.

Duele decirlo, pero es la verdad, y es que este caso hace parte de una lamentable problemática que se ha vuelto paisaje en el FPC en el último tiempo. El de José Aja no es el único caso y en otras ocasiones se han dado hechos como este, en el que hinchas violentos arremeten contra jugadores por tener un bajón de rendimiento. Por eso, Alfredo Arias salió en rueda de prensa no solo a defender a su jugador y compatriota, sino a rechazar estas situaciones en el fútbol colombiano

"Lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso, nos podemos hacer el distraído. Me ha pasado que he pedido jugadores y me dicen que no quieren volver ¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro", reveló.

"Está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano. Esto es un trabajo y nos es fácil estar acá, hay millones que quieren estar acá. Me da tristeza los pocos, porque me imagino que no son los más. Yo veo la gente en la calle y la veo buena en este país y digo ‘ojalá nosotros allá (Uruguay) tuviéramos la energía que tienen ustedes’. Tan creyente que es este país", añadió.

Alfredo Arias no solo rechazó que se presenten amenazas e intimidaciones contra futbolistas en el fútbol colombiano, sino que también advirtió a las autoridades competentes para hacer algo para combatir este fenómeno de violencia y no darle más margen a los violentos en el deporte.

"En algún momento vamos a tener que hacer algo, no le pasa solo a un jugador extranjero, también le pasa a los colombianos. Normalizamos esto y creo que en algún momento debemos empezar a hablar, porque esos poquitos que son anónimos no nos gobiernen a todos, nos hagan daño a todos. Para mí es muy triste lo que nos pasó y no puse de excusa que jugamos mal por eso, jugamos mal porque es responsabilidad mía. Pero hay otros que deben mejorar algunas cosas y tiene que ver con lo que hablé recién", apuntó.