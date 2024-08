Álvaro Montero fue contundente sobre su futuro en Millonarios: ¿hay o no hay ofertas?

Una de las fuertes preocupaciones de los hinchas es Millonarios son los rumores que se dieron a conocer en los últimos días, donde se confirmaba que Álvaro Montero, guardameta azul, despertó el interés de Fluminense de Brasil, abriendo la posibilidad de que el guajiro pueda abandonar las toldas azules durante la presente temporada.

A penas se conoció la información, la tensión entre los aficionados del conjunto azul se hizo sentir, pues para nadie es un secreto que Álvaro Montero es una de las grandes figuras del equipo de Alberto Gamero y en dado caso que se dé una salida, sería una fuerte baja para el equipo, que en la actualidad no pasa su mejor momento.

Álvaro Montero habló de su futuro en Millonarios

Ante los rumores generados en redes sociales, Álvaro Montero fue claro sobre lo que pasará en su carrera deportiva, asegurando que sus pensamientos se encuentran en Millonarios, esclareciendo de esta manera los rumores que se dieron a conocer desde el país Carioca y que prendieron las alarmas en los hinchas azules.

“Yo estoy comprometido con Millonarios al 100%, pueden estar tranquilos, que estoy aquí comprometido, ojalá con más victorias que derrotas (…) Siempre voy a colocar a Millonarios como favorito, pero hay buenos equipos”, fueron las declaraciones de Álvaro Montero en conversaciones con Win Sports.

Cabe mencionar que a principio del 2024, Álvaro Montero tuvo la oportunidad de abanador el cuadro embajador con rumbo al fútbol argentino. Sin embargo, las negociaciones entre clubes no llegaron a un feliz término, haciendo que el guajiro se quedara una temporada más con el equipo de Alberto Gamero.

Álvaro Montero preocupado por los números con Millonarios

Por último, Álvaro Montero se mostró preocupado por los números que obtuvo en la temporada pasada con Millonarios, afirmando que ha sido uno de sus peores campeonatos, pues recibió más goles de los esperados, lo que hizo que se hiciera una restructuración en la parte de arqueros del equipo azul.

"Me tienen volando. El profe me pasó unos números del semestre pasado, tremendos. Donde nos hicieron una cantidad de goles que a mí particularmente nunca me había pasado”, finalizó Álvaro Montero.