América de Cali tendría un as bajo la manga para salir de crisis: nuevo jugador a la plantilla

Los directivos del América de Cali buscan diferentes alternativas para poder salir de la crisis deportiva que tiene la presente liga, pues tras la eliminación de la Copa Sudamericana, la escuadra escarlata se enfoca en lo que será su clasificación a la siguiente ronda del fútbol colombiano, en donde actualmente no se encuentra muy bien en la tabla de posiciones.

Con el objetivo de salir de la crisis deportiva, América de Cali estaría próximo de anunciar a un nuevo jugador, en el cual estaría puesto todas las ilusiones de todos los aficionados para sacar al equipo del fondo de la tabla y ponerlo a pelear la estrella que le ha sido esquiva a los caleños desde el 2020.

América de Cali busca la contratación de Rodrigo Rivas

Según dio a conocer César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el delantero Rodrigo Rivas sería el nuevo jugador del equipo ‘Escarlata’ para esta presente temporada. El atacante llegaría en condición de libre y su contrato con la escuadra caleña estaría hasta diciembre del 2024.

“El delantero colombiano Rodrigo Rivas es nuevo refuerzo del América de Cali. Llega como agente libre y firma hasta fin de año, con chances de extender por un año más. Su último club fue el Gyeongnam FC de Corea. Hizo toda su carrera en el exterior”, afirmó el delantero en mención sobre el nuevo jugador del América.

🚨[EXCLUSIVO] El delantero colombiano Rodrigo Rivas es nuevo refuerzo del América de Cali.

*️⃣Llega como agente libre y firma hasta fin de año, con chances de extender por un año más. Su último club fue el Gyeongnam FC de Corea. Hizo toda su carrera en el exterior. #TratoHecho pic.twitter.com/k4PVgzRrOC — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 8, 2024

El último club en el que estuvo Rodrigo Rivas fue Gyeongnam FC de Corea, donde no tuvo una destacable presentación. La mayoría de su carrera la ha realizado en el fútbol del exterior, motivo por el cual, el cuadro escarlata será el primer equipo que tendrá el delantero en el fútbol profesional colombiano.

César Farías tendría los días contados en América de Cali

De acuerdo con el diario AS, si bien Tulio y Marcela Gómez le dieron el voto de confianza a César Farías de levantar la curva de rendimiento, son conscientes que hay muchos factores que no invitan a la ilusión y que complican al DT, por lo que le habrían dado un ultimátum: ganar el próximo partido sí o sí, o de lo contrario ahora sí cortarían el proceso.

América de Cali juega este sábado nuevamente con Alianza FC, pero esta vez por liga, y en caso de no conseguir los tres puntos en el Pascual Guerrero, todo parece indicar que la etapa de Farías terminaría mucho antes de lo esperado. El equipo no juega nada bien, está en la posición 17 y la situación no aguanta más.

