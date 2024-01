No es Gareca: América y Chile, en disputa por otro reconocido entrenador extranjero

En América de Cali los días han sido bastante intensos. Tras recibir el 'no' de Arturo Vidal, lo que ahora más preocupa a los directivos es encontrar rápido el reemplazo de Lucas González.

Como lo reveló Marcela Gómez en un video oficial, el principal apuntado es Ricardo Gareca, quien el domingo llegaría a Cali para reunirse presencialmente con la cúpula 'escarlata' y escuchar el proyecto que le proponen para tomar una decisión. El sábado el equipo debutará en Liga BetPlay contra Águilas Doradas y por eso el afán de definir un DT pronto.

Sin embargo, la negociación por Gareca no es fácil, se trata de uno de los técnicos con mayor prestigio en Suramérica durante el último tiempo, por lo que hay más equipos interesados. Por ejemplo, el argentina es la primera opción de la Selección de Chile, con la que ya tendría diálogos adelantados, pero aún sin lograr un acuerdo final.

César Farías, el plan B de América y Chile

Ante esa situación, América se está moviendo con otras opciones y el plan B sería César Farías, que dejó una grata impresión en el FPC el semestre anterior con Águilas. No obstante, al 'escarlata' se le aparecería otro problema chileno en el horizonte, pues el DT venezolano sería otra opción para el seleccionado 'austral' en caso de no llegar a un arreglo con Gareca.

El propio Farías reveló que sostuvo una reunión con Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la federación de Chile, en la que no llegaron a tocar cifras o a entablar una negociación formal, pero sí se llegó a la pregunta de si el entrenador estaría dispuesto a asumir el cargo.

Farías admite contactos con la Selección de Chile

"Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Y al final de la reunión me pregunta, que me imagino que se lo preguntó a los demás entrenadores con los que se reunió, es una situación normal... me pregunta si estoy dispuesto a ir", dijo el venezolano en diálogo con DSports Chile.

Acerca de su respuesta, el adiestrador confesó que: "yo le dije que siempre estoy abierto a todo, obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal".

A pesar de sus ganas de ser el seleccionador de Chile, César Farías advirtió que su llegada no es fácil por lo que podría representar al ser extranjero y más de un país cuyo nivel futbolístico a nivel internacional, como Venezuela, no es tan alto. Así que por ahí se terminará de definir la decisión de los directivos.

"Pero le dije: 'El problema no lo tengo yo porque estoy muy dispuesto, el problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico pueda comandar la selección de Chile. Yo creo que ahí puede estar la gran diferencia", completó.