Andrés 'Manga' Escobar encontró equipo tras una condena por abuso en Islandia y dos años sin jugar

Andrés 'Manga' Escobar encontró equipo, después de dos años de inactividad. Después de haber sido condenado a dos años y medio de prisión en Islandia por un supuesto abuso a una mujer en estado de embriaguez, el exatacante de Millonarios, Deportivo Cali y Deportes Tolima está de regreso. Un equipo de la Segunda División de Argentina le abrió las puertas.

Después de la sentencia que recibió por la Audiencia Nacional de Islandia, a Escobar se le permitió regresar a Cali por un acuerdo humanitario, como él lo describió. Cuando llegó a la capital vallecaucana, a mediados de enero de 2023, le hizo saber a las directivas del cuadro 'azucarero' que jugaría "gratis".

La odisea que vivió Andrés 'Manga' Escobar en Islandia

"El caso sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal, me quitaron el pasaporte y me dejaron para morirme en la calle (...) Yo dejé un abogado allá, pero no le doy mucha importancia a eso porque el abuso que cometieron conmigo fue supremamente grande", señaló 'Manga', en una conversación con 'Deporte sin Tapujos'.

"Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí (...) Con los antecedentes que he tenido, más esto, esperaba sentirme señalado, pero he recibido un apoyo de la gente. Eso me llena de mucho orgullo y alegría. Lo único que quiero es seguir jugando", concluyó.

El futuro de Andrés 'Manga' Escobar

El atacante caucano, de 32 años, intentó volver al balompié colombiano; sin embargo, no llegó a ningún acuerdo y no tuvo de otra que esperar a una oportunidad. Cabe resaltar que su último partido profesional data del 25 de septiembre de 2021, en la derrota 2-0 del Leiknir Reykjavík contra Víkingur.

2 años, 3 meses y 8 días después, 'Manga' llegó a un acuerdo con Club Atlético Nueva Chicago, de la Segunda División de Argentina. El contrato tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta será la segunda experiencia de Escobar en dicho país, puesto que en 2018 disputó tres encuentros con Club Estudiantes de La Plata. En el duelo contra Santos, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, se fue expulsado.