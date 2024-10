Vibrante: así sonó el himno de Colombia en el duelo ante Chile por eliminatorias

Emocionante y vibrante, así sonó este martes el himno de Colombia en el duelo de eliminatorias sudamericanas, ante Chile.

Más de 40 mil espectadores entonaron una a una las estrofas del himno nacional, haciendo emocionar a los jugadores del combinado dirigido por Néstor Lorenzo.

Figuras como James, Durán, Díaz y otros, se vieron emocionados por este ambiente previo.

¿Quién es Vetto Gálvez, cantante del himno de Colombia?

Vale la pena resaltar que para este duelo, el himno nacional fue entonado en la voz del cantante barranquillero Vetto Gálvez.

“Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”, había dicho el cantante en la previa del duelo en charla con El Heraldo.

Cabe recordar que Gálvez es recordado por su icónico papel de ‘el Bellaco’ en la telenovela Chepe Fortuna, producción del Canal RCN.

Así forma Colombia para el duelo con Chile

Pensando en los tres puntos, el entrenador argentino, Néstor Lorenzo decidió hacer cambios en la nómina para el duelo con Chile.

Así formará la tricolor: Camilo Vargas; Santiago Arias, DAvinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.