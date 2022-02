“Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”: jugador del City a Putin

El presidente ruso Vladimir Putin inició el jueves la invasión de Ucrania, con bombardeos aéreos y la entrada por varios puntos de fuerzas terrestres. Una noticia que consternó al mundo entero y que atemorizaba a todos los ucranianos.

Las autoridades ucranianas anunciaban horas más tarde un primer balance, con cerca de cincuenta muertos (de los cuáles, una decena de civiles).

El Alto Comisionado pidió también a los países vecinos de Ucrania que mantengan sus fronteras abiertas para acoger a los posibles refugiados.

Mensaje de muerte de Zinchenko a Putin

En medio de esta guerra inviable y repudiable, muchas personalidades han salido en sus redes sociales a rechazar la decisión de Putin de amedrentar y derramar sangre en Ucrania, por lo que se ha vuelto el enemigo del mundo.

Uno de los que más fuerte habló y se expresó fue el jugador ucraniano del Manchester City, Oleksandr Zinchenko, quien no solo rechazó los actos bélicos, sino que directamente le deseó la muerte a Putin.

“Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”, escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una imagen del líder político ruso. Sin embargo, la publicación fue eliminada por Instagram al incumplir sus normas.

Más adelante, el futbolista volvió a aparecer en Instagram para enviar un mensaje de aliento a todo su pueblo: “Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme. En la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país que tratamos de glorificar y hacer grande. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania".