Compañero ucraniano de Muriel y Zapata pidió desesperadamente ayuda para su país

Rusia inició su invasión de Ucrania este jueves de madrugada, con bombardeos en todo el país, incluida la capital, e incursiones terrestres en varios puntos del territorio que ya han causado las primeras bajas y el futbolista ucraniano Ruslan Malinovskyi, compañero de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en Atalanta, pidió ayuda por su país.

Lea también: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

“Ucrania bajo ataque AHORA MISMO”, fue el primer mensaje del futbolista, que además pidió colaboración del mundo.

Malinovskyi, futbolista de 28 años y uno de los capitanes de la Selección de Ucrania, agregó un enlace en donde las personas pueden ayudar a la gente que se encuentra bajo la invasión rusa en Kiev y en la gran mayoría de ese país.

Lea también: Más de 40 soldados y una decena de civiles ucranianos murieron tras invasión rusa

You can help in any possible way by following linkhttps://t.co/IyntZ841Y4