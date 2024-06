Atención, Néstor Lorenzo: Brasil reveló la lista definitiva de convocados para la Copa América

Este domingo 16 de junio, Dorival Júnior reveló la convocatoria final para encarar la Copa América 2024. El entrenador de la Selección de Brasil añadió a tres jugadores a la lista que había entregado el pasado 10 de mayo, pues Conmebol hizo un cambio en el reglamento y le permitió a cada selección citar hasta 26 futbolistas.

La 'verdeamarela' no atraviesa su mejor momento deportivo, pues no obtuvo buenos resultados en la efímera etapa de Fernando Diniz (tres derrotas, un empate y dos triunfos en los seis partidos que dirigió). Adicionalmente, sufrió la lesión de Neymar Jr., quien no disputará la edición 48 de la Copa América. Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús y Antony tampoco estarán disponibles para el exentrenador de Sao Paulo.

Júnior, quien espera darle el décimo título a la 'canarinha' (se proclamó campeona en 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019), decidió incluir a Bremer (Juventus), Éderson (Atalanta) y Pepê (Porto) en su listado. Brasil perdió la última final de este campeonato, contra Argentina, en el Maracaná; por lo cual tienen la intención de 'sacarse la espina' en territorio estadounidense.

La pentacampeona del mundo compartirá el Grupo D con Colombia, Paraguay y Costa Rica.

Convocatoria final de Brasil para la Copa América 2024

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense) y Rafael (Sao Paulo).

Laterales: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) y Wendell (Porto).

Zagueros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Marquinhos (PSG).

Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), Joao Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) y Vini Jr (Real Madrid).

