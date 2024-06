La Selección Colombia, de Néstor Lorenzo, alcanzó impresionante récord: ¡Admiración!

Este sábado 15 de junio, la Selección Colombia venció 3-0 a su similar de Bolivia en el Rentschler Field y prolongó su invicto. La 'tricolor' acumula 23 partidos sin conocer la derrota y está a cuatro encuentros de igualar su mejor registro de imbatibilidad. Néstor Lorenzo volvió a demostrar la enorme categoría de su equipo, en el último amistoso previo al debut en la Copa América 2024.

En su vigésimo duelo al mando de la 'amarilla', Lorenzo reclamó su 15 triunfo. El combinado nacional protagonizó una brillante actuación en East Hartford (Connecticut). Con notables anotaciones de Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz, se impusieron en territorio estadounidense y llegarán con la motivación a tope para pelear por el título en la edición 48 del certamen de la Conmebol.

Después de haber goleado 5-1 a Estados Unidos, Colombia logró un triunfo vital contra la 'verde' desde la parte emotiva. Ahora, los 'cafeteros' se prepararán para su debut contra la Selección de Paraguay, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 24 de junio, desde las 5:00 p. m., en el Estadio NRG.

¿Qué récord alcanzó la Selección Colombia tras vencer a Bolivia?

Según la información ofrecida por 'MisterChip', la 'amarilla' alcanzó un registro inédito, el cual demuestra su extraordinario momento deportivo. "¡Histórico! Colombia ha ganado 8 partidos consecutivos (Brasil, Paraguay, Venezuela, México, España, Rumanía, Estados Unidos y Bolivia) por primera vez en su historia. Había ganado 7 partidos seguidos previamente en 3 ocasiones y siempre había fallado en el octavo. Hasta hoy", señaló el experto en estadística.

Desde el 7 de agosto de 1988 al 3 de julio de 1989, la tricolor logró siete triunfos al hilo (vs. Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Haití y Venezuela); sin embargo, perdió 0-1 contra Paraguay. Del 11 de julio de 2001 al 4 de agosto del mismo año hizo lo propio (vs. Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Honduras, México y Liberia); no obstante, la 'albirroja' le puso fin a su seguidilla de triunfos.

La Selección Colombia y sus registros a nivel mundial

"23 partidos consecutivos sin perder de Colombia. Han pasado 2 años y 4 meses desde la última derrota, contra Argentina. Colombia está a 4 partidos de igualar su mejor racha histórica y es la selección del mundo con mejor racha vigente sin perder", agregó Alexis Martín-Tamayo, en su cuenta de 'X'.

"Colombia es, además, la única selección del mundo que ha ganado sus últimos 8 partidos", concluyó.