¡Es oficial! Hernán Darío Herrera hizo su primera contratación en Atlético Nacional

Aunque no es una completa debacle, en Atlético Nacional saben que el momento deportivo del equipo no es bueno y eso quedó en evidencia con el fracaso en Copa Libertadores, tras la eliminación prematura en apenas la segunda ronda previa frente a Olimpia.

La inversión hecha para esta temporada, con los regresos de Giovanni Moreno y Alex Mejía, y la contratación de Daniel Mantilla como principales figuras, daban para ilusionar al hincha 'verdolaga' con que el equipo podía cumplir con su objetivo de alcanzar la fase de grupos de la competición.

Finalmente no se logró, el elenco paisa cayó 4-2 en la serie contra Olimpia y consumó otro fracaso más, sumado al inicio de Liga BetPlay, en la que lejos de ser dominador, Nacional ve cómo Tolima y Millonarios lo superan en la tabla.

Tras el irregular comienzo de temporada, las directivas tomaron la decisión de prescindir de los servicios de Alejandro Restrepo en el banquillo técnico y darle nel cargo, al menos de manera interina, a otro hombre de la entraña del club: Hernán Darío Herrera.

'El Arriero' comenzó con pie derecho un interinato más al mando de las riendas de Atlético Nacional, pues empató en el juego de vuelta con Olimpia y le ganó 3-1 el clásico paisa a Independiente Medellín, pero sabe que el reto de comandar a un grupo golpeado por los más resultado es aún más grande.

El nuevo fichaje de Nacional para mejorar la mente del equipo

Es por eso, que Herrera tomó cartas en el asunto para cambiarle rápido el chip a los jugadores e insertarles una mentalidad ganadora de cara a lo que resta de la temporada, y decidió realizar un fichaje de última hora que a priori, parece que será vital para que el equipo levante cabeza y recupere el nivel deportivo que esté a la altura de la historia del club.

El fin de semana pasado, Atlético Nacional confirmó la presencia de Luis Alfonso Sosa en el cuerpo técnico de Herrera. Sosa es un psicólogo que estuvo al lado del exentrenador Luis Fernando Montoya por 18 años, quien además es amigo personal desde hace más de 30 años.

El médico, que ya venía trabajando con el equipo femenino, fue incorporado al plantel profesional masculino a petición del 'arriero' para trabajar la parte anímica de los jugadores.

“Es un amigo mío. Lo he visto estar durante casi 18 años al lado del ‘profe’ Luis Fernando Montoya con la dificultad que tuvo. La primera vez que me entregaron al equipo profesional, yo no lo llevé. Es un motivador. Eso lo necesita uno. Cuando yo era jugador también tenía a una persona al lado mío y del equipo. Es importante dentro de un grupo de trabajo”, comentó Hernán Darío Herrera.

Nacional ya le había puesto atención al aspecto psicológico de manera formal en la institución, con la creación de la Dirección de Desarrollo y Rendimiento Mental, en junio del año pasado, y para el cual fue designado como director el psicólogo Andrés Rodríguez.