La queja de Leonel Álvarez por no poder dirigir a Nacional: "No sé qué pecado cometí"

Pasan los días y la incógnita crece respecto a quién será el próximo entrenador de Atlético Nacional. Ya ha pasado una semana desde que Alejandro Restrepo dejó el cargo y en la directiva del club parece haber división respecto al futuro inmediato del banquillo técnico.

La prima opción que manejaba el cuadro 'verdolaga' era buscar la contratación de Hernán Crespo y a pesar de varias horas de diálogos formales, el argentino decidió declinar la propuesta y buscar otro proyecto para su carrera.

En tanto, Hernán Darío Herrera fue designado como director técnico interino y dirigió los partidos contra Olimpia, por Copa Libertadores; y frente a Independiente Medellín, por el clásico paisa de la Liga BetPlay.

¿Herrera se queda para esperar a Rueda?

El empate internacional y la victoria 3-1 contra el DIM, ocasionaron que la junta directiva se envolviera en el dilema de si es necesario contratar a un DT con pergaminos de manera inmediata, o si es mejor esperar hasta junio, cuando finalice la temporada, y ver qué opciones están disponibles en el mercado. En tanto, el 'arriero' seguiría al frente del equipo.

Y es que esa posibilidad parece la más factible hasta el momento, ya que cada día parece tomar más fuerza el nombre de Reinaldo Rueda, pues la directiva de Nacional estaría dispuesta a esperar a lo que suceda con la Selección Colombia en el final de las eliminatorias sudamericanas.

Si la 'tricolor no clasifica al Mundial de Catar, el vallecaucano dejará su cargo. El 'verdolaga' pescaría en río revuelto e intentaría repatriar al que fue el último entrenador en salir campeón de liga y Copa Libertadores en el club.

Pusineri, Arias y Fossati: las opciones extranjeras de Nacional

Pese al deseo, en la cúpula directiva del cuadro antioqueño saben que contar con Rueda nuevamente no sería fácil, y por eso ya manejan otras alternativas, entre los que figuran Lucas Pusineri y Alfredo Arias, ambos con pasado reciente en el Deportivo Cali, y en las últimas horas también trascendió el nombre de Jorge Fossati, DT uruguayo, actualmente en Danubio.

Leonel Álvarez y su queja pública con Nacional

Como es habitual cada vez que Atlético Nacional sale en búsqueda de un técnico, el nombre de Leonel Álvarez ha generado ruido, pero no por estar dentro de la baraja de candidatos, sino por estar fuera de ella, a pesar de haber dejado huella en el club en su etapa como jugador.

Por ejemplo, en diálogo con hace unos días, Faustino Asprilla propuso el nombre de su excompañero. "Leonel Álvarez, que vayan por él. Sería el técnico perfecto para Nacional en este momento".

Ahora, el propio Álvarez fue quien se pronunció al respecto e hizo público su deseo de dirigir al 'verdolaga' en algún momento, pero así mismo manifestó su indignación por no ser ni siquiera tenido en cuenta y dejó entrever que las razones van más allá de lo deportivo.

"Con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie. No sé que pecado tan grave cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional. Me encantaría, claro que sí. Yo soy profesional, vivo de esto. Tengo el sueño y el deseo de poder ir algún día", dijo el antioqueño en diálogo con TeleMedellín.

"Hoy estoy en Águilas Doradas, pero soy profesional y me encantaría hacerlo. Si cometí un error, que me digan", agregó.

Así como Leonel Álvarez dejó huella en Atlético Nacional, también lo hizo en Independiente Medellín en el último tiempo, pues sacó campeón al 'poderoso' en 2009 y 2016 como entrenador. La hinchada tildó en su momento como traición que el exjugador dirigiera al equipo rival y por ese malestar, no sería tenido en cuenta para asumir las riendas del 'verdolaga'.