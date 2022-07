Sueño caído: la razón por la que Barcelona no puede contratar a Linda Caicedo este año

A la hora de hablar de figuras destacadas de la Copa América femenina 2022 hay que mencionar de inmediato a Linda Caicedo, quien por estos días tiene todos los reflectores encima por haber marcado el gol que le significó a Colombia el paso a la final del certamen, además de la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda 2023 y a los Juego Olímpicos de París 2024.

Esa brillante actuación ha hecho que varios equipos importantes de Europa posen sus ojos sobre la futbolista caleña que actualmente juega para Deportivo Cali. Un valor añadido es su edad, pues con 17 años recién cumplidos, está cumpliendo todos los requisitos para ir por el camino de ser una jugadora de élite en el futuro.

Por si fuera poco, Caicedo tiene la puerta abierta para hacer más historia de la que ya ha hecho, al tener la posibilidad de disputar tres mundiales: sub-17 y sub-20 este año y el de mayores en 2023.

Todo lo anterior convierte a Linda Caicedo en una 'joya' del fútbol femenino, codiciada por varios pretendientes que quieren asegurarse a una de las futbolistas más prometedoras de la actualidad. Por supuesto que con lo hecho en la Copa América, la atacante ya ha sido vinculada con algunos clubes de Europa y entre esos se ha mencionado al Barcelona.

En diálogo con Red + Noticias, Mauro Caicedo, papá de la futbolista, confirmó que el cuadro catalán le ha hecho seguimiento a Linda para contratarla en un futuro próximo.

"Su sueño es jugar en algún club internacional, por decir algo el Barça, ya hay contacto lo que pasa es que por la edad aun no. En Estados Unidos también se estuvo probando, pero por la edad tampoco, tan pronto cumpla sus 18 años yo creo que ya algo pasará", sentenció.

Linda Caicedo no podrá jugar en Barcelona este año

Sin embargo, esta operación no se podría dar, al menos por ahora. De acuerdo al Artículo 19.1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, las futbolistas no pueden ser transferidas al fútbol de Europa sino hasta que cumplan la mayoría de edad, un requisito que Linda Caicedo no reúne.

"Las transferencias internacionales de jugadores se permiten solo cuando el jugador alcanza la edad de 18 años", dice el reglamento.

Así las cosas, Linda Caicedo deberá quedarse en Deportivo Cali u otro club que no sea del 'viejo continente' hasta el 22 de febrero de 2023, día en el que cumplirá 18 años. De ahí en adelante, la prometedora jugadora podrá materializar su sueño de dar el salto europeo.