Bielsa delira con James Rodríguez: se deshizo en elogios "por su jerarquía como futbolista"

A pesar de los contrastes en el funcionamiento del juego de la Selección Colombia en el empate contra Uruguay, hubo puntos muy altos en lo individual dentro del equipo y que ayudaron a mostrar buenos pasajes, sobre todo en el segundo tiempo.

Camilo Vargas, Santiago Arias y Jhon Arias fueron de lo más destacado, pero sin duda, el que se llevó el título de figura fue James Rodríguez, quien ofreció la imagen más cercana a aquel '10' que deslumbró al mundo en Brasil 2014 y en su primer ciclo en Real Madrid y Bayern Múnich.

Sí, James se despachó con un golazo de enorme calidad para abrir el marcador en Barranquilla, pero su rendimiento fue más allá, incluso más allá de lo que las estadísticas recogen. El verdadero fútbol.

James Rodríguez y un partidazo contra Uruguay

Su manera de entender el juego es digno de un futbolista diferencial, de solo aquellos que están llamados a llegar a la élite, a lo más alto, y James pertenece a esa selecta clase de la humanidad. Sus pases sutiles de pierna zurda que ya están premeditados antes de ejecutarse y que abren mil universos de posibilidades, son un deleite para cualquier aficionado.

Por ejemplo, hizo locuras ayer en el Metropolitano con Jhon Arias, exigiéndolo a hacer paredes a un toque y a correr al espacio para elaborar jugadas propia del Brasileirao, la tierra que están conquistando de a poco en la actualidad. Su calidad está intacta y se sabía, pero lo que más gustó fue que acompañara eso con una gran intensidad, peleando cada balón como si fuera el último, y siendo de los primeros en presionar la salida de Uruguay.

Todo ese nivel derrochado por James Rodríguez en el Metropolitano dejó con la boca abierta a los amantes del fútbol, y el primero en admirarlo fue Marcelo Bielsa, no solo un amante, sino una de las mentes más brillantes que ha tenido este deporte, por lo menos en Suramérica.

Marcelo Bielsa elogia a James Rodríguez

En rueda de prensa, el entrenador de Uruguay se deshizo en elogios hacia el '10' y confesó que no esperaba este rendimiento por, precisamente, su estado físico en la actualidad, pero que en el campo quedó retratada toda la jerarquía que carga sobre su espalda y que partidos así le harán mostrar lo más cercano a su mejor versión.

"Es un jugador con antecedente, virtudes, recursos. Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista, pero sí sorprende de algún modo al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma para mostrar sus virtudes", apuntó.

Nada más cierto que esas palabras conocedoras de Bielsa. Sobre todo recursos fue lo que ofreció James a sus compañeros. Cuando se veían apretados con la marca encima, se la pasaban al '10' y él les habría los espacios para darle mil y un posibilidades a la Selección Colombia para elaborar juego. Ese es él, un armador de los que hoy extraña la élite de fútbol. Diez mío.