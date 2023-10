En 1988, con 19 años, Faustino Asprilla descrestó a los amantes del fútbol colombiano con un debut memorable en el profesionalismo. En su primer año con el Cúcuta Deportivo, el 'Tino' se reportó con 18 goles y 7 asistencias. Francisco Maturana y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez se percataron de su enorme potencial y se lo llevaron a Atlético Nacional en 1990, un año después de haber ganado la Copa Libertadores, en la final contra Olimpia.

Asprilla hizo historia en el cuadro 'verdolaga' y se consagró como un ídolo en las cuatro campañas que disputó. Ganó la Copa Interamericana 1990 y fue una pieza vital para el título liguero de 1991. Conformó una dupla brillante con Víctor Hugo Aristizábal y se ganó el corazón de los hinchas de Nacional.

'Bolillo' fue esencial para el crecimiento deportivo de 'Fausto'. Sin embargo, el exatacante oriundo de Tuluá tuvo varios roces con el exentrenador de Junior de Barranquilla. En el especial, 'Tino: no nací para perder' de Canal RCN, el estratega antioqueño reveló que echó a Asprilla en más de una ocasión.

Cuando ‘Bolillo’ Gómez echó al ‘Tino’ Asprilla de Atlético Nacional

"'Ave María', sí que peleé con 'Fausto'. Una vez peleé con él y lo eché de la concentración: 'Te vas de acá, te vas, no te aguanto más' y se fue. Ya después por la noche pensé, 'ahora qué hago hermano con este man'. Fui por él, le hablé y volvimos. La otra vez, lo eché, porque estábamos todos en el bus y él no llegaba, teníamos otro partido importante. Cuando llegó, le dije 'no, no, no, no', lo regañé. Me dijo: 'Profe, es que me estaba motilando'", señaló el 'Bolillo', entre risas.

'Tino' Asprilla, una leyenda de Atlético Nacional

El Oro negro Verdolaga. La joya de la corona. El mejor jugador de todos los tiempos en Colombia, único compatriota en aspirar a un balón de oro hasta hoy. (...) Tenía tiro libre, cabezazo, picardía, desmarcación, movilidad acertada en todo el frente de ataque, sin dudas, el jugador más completo de la historia en Colombia. Y se hizo figura en Atlético Nacional", señaló el 'website' oficial del 'verde' de Antioquia.