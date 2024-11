¿Era falta?: Miguel Terceros anotó el 2-0 en Bolivia vs Paraguay pero lo anularon

Este martes 19 de noviembre, la Selección de Bolivia recibió a su similar de Paraguay para disputar un duelo correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Óscar Villegas establecieron el 2-0 gracias a un gol de Miguel Terceros; sin embargo, Andrés Matonte sancionó una falta previa y frenó el festejo entre la afición 'verde'. Polémica en el Estadio Municipal de El Alto.

La 'verde' llegó a este compromiso urgida de un triunfo luego de perder 6-0 contra Argentina y 4-0 contra Ecuador. Los comandados por Villegas aprovecharon la altura (4.150 metros sobre el nivel del mar) e impusieron un ritmo frenético desde el pitazo inicial del árbitro uruguayo. Al minuto 15', Ramiro Vaca demostró todo su talento y habilitó a Ervin Vaca, quien le ganó la posición a Juan José Cáceres y definió antes de que llegara el cierre de Gustavo Gómez. 'Gatito' Fernández no pudo evitar la caída de su arco.

A Bolivia le anularon un polémico gol vs. Paraguay

En el complemento, Villegas realizó algunos cambios y le dio 'oxígeno' a su equipo. El ritmo fue el mismo y los 'guaraníes' no encontraban los caminos para inquietar a Guillermo Viscarra, quien se había lucido con buenas atajadas tras disparos de media distancia. Recordemos que los comandados por Gustavo Alfaro llegaron motivados al estadio de Always Ready luego de vencer por 2-1 a Venezuela y Argentina.

Al minuto 61', Marcelo Suárez bajó un centro al área 'albirroja' y Carmelo Algarañaz ejecutó una 'chilena'; no obstante, no pudo impactar el balón. Fabián Balbuena no pudo rechazar el peligro y la esférica le quedó a Terceros. El jugador de Santos definió a placer y desató el júbilo entre la afición de la 'verde'. Fue entonces cuando el árbitro 'charrúa' se llevó el silbato a la boca y anuló la acción.

Bolivia vs. Paraguay por Eliminatorias: cuerpo arbitral