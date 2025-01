'Cachorro' Merizalde sueña en grande en el LAAC 2025: colíder en el Pilar Golf Club

Este jueves 16 de enero, se llevó a cabo la primera ronda del Latin America Amateur Championship 2025 en el prestigioso Pilar Golf Club en Buenos Aires, Argentina. El certamen que reúne a 108 jugadores de 29 países y que fue fundado por Masters Tournament, The R&A y la USGA ofreció grandes emociones. Manuel José Merizalde, uno de los nueve colombianos en competencia, es uno de los tres líderes.

'Cachorro', de 45 años y con 16 victorias profesionales, jugó una espectacular ronda. Pasó la ida con 31 impactos, después de bajar los hoyos 1, 3, 4, 7 y 8. La segunda vuelta la completó con 35 impactos, luego de hacer un bogey en el 10, el cual enmendó con sus birdies en el 15 y 16. El golfista colombiano entregó una tarjeta de 66 (-6), con la cual comparte la punta con Patrick Sparks (Perú) y Gabriel Palacios (Guatemala).

Merizalde espera mantener el buen nivel y luchar por el título. Recordemos que al campeón se le dará la oportunidad de jugar el Masters Tournament en Augusta, The Open en Royal Portrush y el U.S. Open en Oakmont.

Manuel José Merizalde tras su primera ronda en el Latin America Amateur Championship 2025

"Uno en el golf nunca sabe cuánto va a hacer. Me encontré con un birdie en el hoyo 1, después en el 3 y en el 4. Me puse -3 y me sentía muy bien con el putt. Lo que tenía en mente era darme oportunidades, coger los greens y eso fue justamente lo que logre hacer el día de hoy", empezó diciendo Merizalde en unas declaraciones publicadas por 'No está dada' y 'One Putt Colombia'.

"Es disfrutar. Toda la vida he disfrutado el golf. Cuando uno es profesional depende exclusivamente del golf y no lo disfruta tanto. En momentos que he dejado de jugar y de competir, pasar 3-4 meses, y ya empieza uno nuevamente a querer estar en el campo de golf", agregó el golfista vallecaucano.

Latin America Amateur Championship 2025: así va el leaderboard

T1. Manuel José Merizalde (Colombia): 66 (-6).

T1. Patrick Sparks (Perú): 66 (-6).

T1. Gabriel Palacios (Guatemala): 66 (-6).

T4. Franco Ricciardelli (Argentina): 67 (-5).

T4. Mateo Pulcini (Argentina): 67 (-5).

T6. Segundo Oliva Pinto (Argentina): 68 (-4).

T6. Omar Tejeira Jaén (Panamá): 68 (-4).

T6. Jerónimo Esteve (Puerto Rico): 68 (-4).

T6. Rodrigo Vázquez Colina (Máxico): 68 (-4).

T6. Jorge Andrés Corchuelo Conde (Colombia): 68 (-4).

...

T34. Carlos Ardila (Colombia): 72 (E).

T34. Mateo Fuenmayor (Colombia): 72 (E).

T34 Santiago Rivas Llano (Colombia): 72 (E).

T43. Samuel González (Colombia): 73 (+1).

T52. Tomás Restrepo Jaramillo (Colombia): 74 (+2).

T78. Carlos Rodríguez (Colombia): 77 (+5).

102. Juan Ángel (Colombia): 85 (+13).