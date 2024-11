Junior vs. Millonarios tendrá un nueva fecha y a Alberto Gamero no le gustó ni un poco

Aunque en primera instancia el partido entre Junior y Millonarios, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II del 2024, estaba programado para el miércoles 6 de noviembre a las 6:20 de la tarde, la Dimayor confirmó que tendrá una nueva fecha y hora. ¿Para cuándo quedó?

Prográmese: esta es la nueva fecha del Junior vs Millonarios en el Metropolitano de Barranquilla

La Dimayor, máximo ente del Fútbol Profesional Colombiano, comunicó a través de sus redes sociales y su página web oficial que el partido entre Junior y Millonarios ya no se jugará el 6 de noviembre, sino que se disputará el 7 de noviembre.

Además, ya no será a las 6:20 de la tarde, sino que será mucho más temprano. Pues, se jugará a las 4:30 de la tarde. Sin embargo, esta decisión no cayó bien en Millonarios e, incluso, Alberto Gamero no escondió su sentir en la rueda de prensa que realizó después del partido en el que los 'albiazules' vencieron 1-0 a Deportivo Pasto en el Nemesio Camacho El Campín.

Aparte del partido entre Junior y Millonarios, otros dos encuentros también tuvieron cambios que fueron anunciados por la Dimayor. Se trata del Fortaleza vs. Equidad y el Tolima vs. Envigado y así es como se jugarán ahora:

Fortaleza vs. Equidad: 5 de noviembre a las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo.

5 de noviembre a las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo. Tolima vs. Envigado: 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro.

Alberto Gamero expresó su descontento por el cambio de fecha y hora del Junior vs. Millonarios

En la rueda de prensa del partido vs. Pasto, que se disputó en la noche del 4 de noviembre, se empezó a rumorar el cambio de horario y la prensa le consultó a Alberto Gamero si conocía algo definitivo de esa decisión. En consecuencia, el director técnico del 'embajador' dijo que le habían avisado y que no estaba de acuerdo.

"Yo me sorprendí cuando me dijeron. No sé hace cuánto tiempo Junior no juega de día y este es un partido clase A porque enfrenta a dos grandes equipos y se va a jugar cuando la gente está trabajando. No sé si es buscar la temperatura", dijo Alberto Gamero, el director técnico de Millonarios.

Adicionalmente, enfatizó que el presidente y el gerente del club estaban haciendo todo lo posible para que no se juegue a esa hora. Sin embargo, luego de que la Dimayor lo hizo oficial, parece que no habrán nuevos cambios.