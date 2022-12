¡Objetivo en la mira! Desde Brasil vendrían por una las grandes figuras de Millonarios

Para nadie es un secreto que Millonarios es uno de los equipos con más jugadores en proyección, es por eso por lo que durante este mercado de fichajes se espera que varios miembros de la plantilla de Alberto Gamero tengan ofertas de equipos del exterior, teniendo en cuenta el gran rendimiento deportivo que tuvieron durante el 2022.

En medio de las vacaciones de los jugadores azules, se dio a conocer que un jugador de Millonarios despertó el interés de dos clubes de Brasil, los cuales ya habrían preguntado por la situación contractual del delantero, el cual fue pieza clave para Gamero durante el último semestre del fútbol colombiano.

Según dio a conocer Venê Casagrande, periodista de Brasil, los clubes Bahía y Bragantino habrían despertado el interés por el Carlos Andrés Gómez, delantero de Millonarios de 20 años, que ha sido catalogado como uno de los jugadores revelación del fútbol colombiano y el cual ya tuvo un llamado a un microciclo de la selección.

“Bahía y Red Bull Bragantino intentan fichar al delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, de Millonarios, de Colombia. El joven de 20 años es considerado una joya y es llamado el “nuevo Luis Diaz” por la prensa local. Millonarios quiere US$ 4 millones para vender al jugador”, afirmó el periodista en sus redes sociales.

