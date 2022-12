Millonarios y Medellín ya saben qué rivales podría tener en repechaje de Libertadores

Una de las expectativas en el cierre de año del fútbol colombiano, además de conocer al campeón, era definir los cupos a torneos internacionales para el 2023. Finalmente, aparte de los campeones Atlético Nacional y Deportivo Pereira, Millonarios e Independiente Medellín serán los clasificados a Copa Libertadores.

La emoción continental no tardará en llegar para estos dos últimos, pues todavía no tienen su lugar asegurado en la fase de grupos y para hacerlo tendrán que superar primero dos rondas de repechaje previas entre febrero y marzo, contra equipos de nombre en el continente. Una tarea que no será nada fácil.

De hecho, el próximo miércoles se hará el sorteo de las tres rondas previas de la Copa Libertadores (los colombianos entrarán a partir de la segunda). Millonarios y Medellín serán sembrados en una llave para su instancia y esperarán rival del ganador en primera ronda de la llave con la que estén emparejados.

Posibles rivales de Medellín y Millonarios en Libertadores

Para eso, la Conmebol decidió este viernes los bombos en los que estará cada equipo y la buena noticia es que al menos en esta segunda ronda, 'embajadores' y 'poderosos' evitarán a los clubes brasileros, como Atlético Mineiro, por estar en el mismo bombo (1) para esa fase en concreto.

En tanto, en el bombo 2 para la segunda ronda fueron sembrados Universidad Católica de Ecuador, Carabobo de Venezuela, Magallanes, Curicó Unido de Chile y Maldonado de Uruguay. A estos se sumarán los ganadores de los encuentros de primera ronda, en donde están sembrados Nacional de Paraguay, El Nacional de Ecuador, Zamora de Venezuela, Sport Huancayo de Perú, Real Potosí de Bolivia y Boston River de Uruguay.

En todo caso, existe la posibilidad de que Millonarios y Medellín enfrenten a un rival de mucha más historia en el continente para segunda ronda, como bien puede ser Atlético Mineiro o Cerro Porteño. El miércoles se definirá todo.