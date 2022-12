La monumental ovación que se llevó Luka Modrić en el partido de Croacia frente Argentina

Para nadie es un secreto que Luka Modrić es uno de los jugadores más talentosos que están en la Copa del Mundo, es por lo que los aficionados, no solo de Croacia, sino de todas las selecciones asistentes a la cita mundialista, han manifestado abiertamente la admiración que sienten por el jugador del Real Madrid, el cual disputará su último partido en un Mundial el próximo 17 de diciembre.

En el juego donde la selección de Croacia salió derrotada tres goles a cero frente a la Argentina de Lionel Messi, Modrić recibió un gran gestó de todos los asistentes al Estadio Lusail de Catar, pues en el minuto 80, cuando salió del terreno de juego, todos los hinchas de Argentina y Croacia ovacionaron al jugador del Real Madrid, dándole muestra de la gran admiración por su carrera deportiva.

Tras los aplausos y gritos que se escuchaban en las graderías del Estadio Lusail, Luka Modrić alzó sus brazos en muestra de agradecimiento por el cariño de la gente. Sin embargo, no pudo ocultar su cara de tristeza por ir perdiendo el partido y dejar escapar la ilusión de levantar la Copa del Mundo en su último Mundial como jugador profesional.

A penas se vivió este momento histórico en el Mundial de Catar, varios hinchas que estaban en el escenario deportivo publicaron por medio de sus redes sociales, el momento exacto que Modrić recibió esta gran ovación, lo cual hizo estallar las diferentes plataformas, pues varios cibernautas se conmovieron con la salida del jugador del Real Madrid del terreno del juego.

La increíble ovación hacia Modrić, totalmente merecida. 🫡pic.twitter.com/7m5jq0u0Mf — Andre🇲🇽🎄 (@_AndreCA7) December 13, 2022

Vale recordar que Modrić tiene 37 años y antes de inicial la Copa del Mundo, había notificado que este sería su último Mundial como profesional, pues es consiente que tiene una avanzada edad y no podrá rendir al 100% en la próxima cita mundialista, la cual se disputará en Canadá, México y Estados Unidos en el 2026.

Modrić en desacuerdo por las decisiones arbitrales

El capitán de Croacia, Luka Modrić, consideró que no fue penal la acción entre el delantero argentino Julián Álvarez y el arquero Dominik Livakovic, que permitió que Argentina se fuera adelante en el marcador este martes y luego clasificara a la final del Mundial de Catar.

"Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti", criticó el '10' en la zona mixta del estadio de Lusail.

Le puede interesar: Jugadores de Argentina recordaron a Brasil en plena celebración por llegar a la final del Mundial