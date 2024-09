Chile tomó radical decisión tras perder contra Bolivia por Eliminatorias

El panorama en el entorno de la Selección de Chile parece estar cada vez más complicado, esto teniendo en cuenta la última derrota que obtuvo la ‘Roja’ en las Eliminatorias Sudamericanas a manos de Bolivia, lo que hace que los aficionados comiencen a preocuparse para lo que sería su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

Luego de la derrota contra el combinado boliviano, la prensa de Chile criticó seriamente el proceso que ha tenido Ricardo Gareca con la selección, haciendo que se tomarán las decisiones pertinentes para las próximas fechas de Eliminatorias, donde se espera que el equipo logre sumar puntos y recuperar el camino perdido en las primeras ocho fechas.

Decisión de Chile tras la derrota contra Bolivia en casa

Luego de lo sucedido en la séptima y octava fecha, Ricardo Gareca, entrenador de Chile, dio a conocer a pesar de que el camino está cada vez más difícil seguirá trabajando para que la Roja pueda asistir a la cita mundialista, confirmando que continuará al frente del equipo, lo que ha generado un fuerte malestar entre los aficionados.

“Me trajeron para hacer un trabajo y todavía tengo matemáticamente chance de clasificar, luego todas las conjeturas tendrán que preguntárselas a los dirigentes. Lo que piensen de mí queda de quienes hagan el análisis”, fueron las declaraciones del entrenador argentino y quien se encuentra en el ojo del huracán.

Además, Gareca dejó claro que seguirá trabajando y en dado caso que la Federación Chilena de Fútbol lo saque del cargo, buscará dejar un equipo ya armado y con una idea clara, esto con el fin de poder realizar el recambio que tanto está sufriendo la roja en la actualidad y que la tiene en los puestos bajos de la tabla.

"Si no me dan los números para clasificar, voy a hacer mi trabajo para dejarle a Chile una selección con la que pueda continuar, ese es mi trabajo”, añadió.

Análisis de Chile tras la derrota contra Bolivia

Por otro lado, el entrenador argentino hizo un pequeño análisis de lo que fue el compromiso contra los bolivianos, dejando claro que es una derrota que de una u otra manera deja un sinsabor entre todos los jugadores y cuerpo técnico.

“Esta derrota no me deja vacío porque los muchachos dejaron el alma para ganar el partido. No hay que bajar los brazos, esperar la vuelta y planificar lo mejor que se pueda las próximas dos fechas. Me duele el resultado, no la forma”, finalizó el entrenador.