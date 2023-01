Christian Marrugo tiene el objetivo claro con Santa Fe: “quiero ser campeón”

Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe fue uno de los equipos que ha impresionado en este mercado de fichajes, pues la llegada de Fabián Sambueza y Christian Marrugo sorprendió a todos los aficionados cardenales, los cuales no esperaban el regreso de estos referentes del fútbol colombiano.

Luego de ser presentado como nuevo jugador cardenal y ya estar trabajando algunas semanas con el equipo, Christian Marrugo habló sobre su llegada al conjunto bogotano, teniendo claro el objetivo con el que vino a Independiente Santa Fe y el cual ilusiona a toda la hinchada del rojo bogotano.

“Vine con energía, con ganas de ser campeón, yo creo que este equipo siempre tiene que pensar en el campeonato. Todos los días nos estamos entrenando al máximo para estar a la altura del club y de los compañeros, los cuales vienen haciendo un trabajo maravilloso”, aseguró el exjugador del Independiente Medellín.

De igual forma, habló de las sesiones de entrenamiento que ha tenido con Harold Rivera, asegurando que ya ha tenido conversaciones con el entrenador para mostrarle su idea de juego, la cual se ha implementado de cada trabajo de campo, previo al inicio de la liga colombiana en el primer semestre.

“Vivimos el día, estábamos más en trabajos físicos, pero ya en los últimos entrenamientos nos ha mostrado cuál es la idea de su juego y de lo que quiere que muestren sus equipos en el terreno de juego. La idea es estar atentos y poder colaborar lo más que se pueda… Estos es fútbol y es de conjunto”, aseguró el volante cartagenero.

Razón por la que volvió a Santa Fe

En conversaciones con Caracol Radio, Christian Marrugo dejó claro sus principales razones por las que volvió al cuadro cardenal, asegurando que las conversaciones con el entrenador y el presidente del club fue lo que más lo motivo para regresar a la ciudad de Bogotá, luego de paso en Millonarios en el 2019.

“Ambas partes se comunicaron conmigo, eso fue lo que más me motivó. Me llamó el presidente Eduardo Méndez y después el profe Harold Rivera. Eso es lo más importante para uno, la confianza de directivos y el cuerpo técnico. Ahora queda respaldarlos con fútbol... Me llamaron dos equipos más de acá, pero me decidí también porque al profe Harold ya lo conocía. Esa llamada fue muy importante. Con el presidente ya había trabajado, ya conocía su forma de ser, una persona seria que da el mejor trato en lo personal”, finalizó el nuevo jugador del cuadro cardenal.