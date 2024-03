Lorenzo, del disgusto a los elogios con los jugadores: "Es todo mérito de los muchachos"

La Selección Colombia dio un golpe de autoridad -otro más- este viernes al ganarle a España en el imponente estadio Olímpico de Londres. Si bien el triunfo no da puntos, sí deja sensaciones bastante positivas de cara a la preparación para la Copa América.

Siga leyendo: Luis de la Fuente restó responsabilidad a España y alabó a James y a Luis Díaz

Aunque el resultado ilusiona, no por eso hay que dejar de lado las cosas que el equipo tiene por mejorar y que no son nada nuevas, como por ejemplo los planteos iniciales de Néstor Lorenzo. Nuevamente, como viene pasando a lo largo del proceso del DT argentino, la 'tricolor' mostró una imagen muy discreta en el primer tiempo y fue superada por su rival.

Es más, España manejó la posesión de balón a su merced y casi sin interrupción de Colombia, que vio cómo la pelota iba de lado a lado y llegando en ocasiones a su propia área.

Néstor Lorenzo se disgustó con el primer tiempo de Colombia

Eso mismo despertó el disgusto de Lorenzo, quien en rueda de prensa dejó el romanticismo de la victoria a un lado y dio su balance de experto sobre el partido. Con sinceridad, mostró su amargura por el contraste en el juego del equipo, pero resaltó la capacidad de sus jugadores de levantar el nivel y jugar a lo que están acostumbrados y confiar en sus habilidades individuales para marcar la diferencia y someter al rival.

Más información: Hinchas colombianos se dejaron llevar de la emoción e invadieron la cancha en Londres

"No me gustó el primer tiempo, llegábamos tarde a las presiones y corríamos mucho detrás de la pelota. Cambiamos el sistema y se dio que mejoramos el segundo tiempo y podemos ganar", dijo de entrada.

"Se ha trabajado mucho en esa parte de ser protagonistas, de jugar contra cualquier selección de igual a igual, de tú a tú. Hoy nos costó en el primer tiempo y por momentos España nos dominó. El equipo ha trabajado para salir de esas situaciones airosos y para cambiar desde lo táctico y desde la actitud. Es todo mérito de los muchachos", añadió en ese sentido.

Lorenzo y su plan con James Rodríguez: ¿por qué fue suplente?

No hay duda que uno de los factores por los cuales la Selección Colombia cambió drásticamente en el segundo tiempo fue el ingreso de James Rodríguez, despertando algunas críticas hacia Lorenzo por tomar la decisión de que el '10' fuera al banco desde el inicio. Sin embargo, el entrenador reveló que el jugador no está en su mejor forma física y por eso quedaron, en común acuerdo, que rematara el partido para que su impulso se notara y no se perdiera siendo titular y luego agotándose rápido y teniendo que salir del campo.

"James es un jugador distinto, estaba buscando su mejor forma y decidimos que lo ideal es que rinda en el segundo tiempo. Lo hizo muy bien. Tiene mucho para dar a la selección", apuntó.

Lorenzo aseguró que habrá rotación frente a Rumania

Después de hacer su balance contra España, Néstor Lorenzo pasó la página y habló del partido contra Rumania, que sin 'bajarle la caña', declaró que será una oportunidad para probar a los jugadores que recién se suman a la selección y evaluarlos de cara a la lista de convocados para la Copa América.

"Tendrán minutos jugadores que necesitamos ver de cara a la Copa América", concluyó.