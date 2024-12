¡Cristiano Ronaldo no se guardó nada! Polémicas declaraciones sobre el Balón de Oro

El astro portugués Cristiano Ronaldo levantó polémica en las últimas horas con sus declaraciones respecto al último Balón de Oro entregado por ‘France Football’, en el cual premiaron al futbolista español Rodri y desde Arabia Saudita aparentemente no quedaron muy contentos con esa decisión.

Ronaldo recibió este viernes 27 de diciembre el premio al mejor jugador del Medio Oriente en la gala de los Globe Soccer Awards, en Dubai y allí tomó la palabra para generar una gran polémica que ahora mismo se debate en los programas deportivos más vistos del mundo.

A pesar de que Cristiano perdió mucho protagonismo en el mundo del fútbol con su paso a Arabia Saudita, el portugués sigue generando reacciones en sus fans con algunas declaraciones y este viernes fue el turno para referirse al Balón de Oro.

"Es un honor estar aquí, siempre estoy contento de estar aquí", empezó el portugués, de 39 años (cumplirá 40 en febrero). "Gracias a mi equipo, sin ellos no sería posible. Me gustaría ser campeón este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado”, siguió CR7, campeón en Inglaterra, España e Italia.

El cinco veces ganador del Balón de Oro generó controversia al referirse al último premio entregado, el cual se quedó para Rodri y miles de hinchas en el mundo quedaron con un ‘sin sabor’ por la temporada que había realizado Vinicius Jr.

"Hizo un gran trabajo y, en mi opinión, merecía el Balón de Oro. Fue injusto, lo digo aquí delante de todo el mundo", sentenció.

Finalmente, Ronaldo se defendió de las críticas después de haber dicho que la liga árabe es más competitiva que la francesa.

"No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente. Deberían ir allí y jugar allí para verlo. Id allí y comprobadlo", declaró, desafiante, un Ronaldo que considera que en el país vecino "todo es el PSG. El resto no vale nada. Es solo mi opinión, no me importa lo que digan. Francia es solo el PSG. Los demás compiten, vale. Pero el PSG es el más fuerte, nadie compite con ellos. No entiendo por qué la gente está tan sorprendida", concluyó.