Cristiano Ronaldo le propinó un terrible balonazo a un camarógrafo y lo dejó aturdido: video

El sábado pasado, Al-Nassr visitó a Al Raed en la sexta fecha de la Primera División de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo reclamó su cuarto triunfo consecutivo, enderezando el camino después de haber perdido los dos primeros partidos. El equipo que dirige el portugués Luís Castro se impuso por 1-3 y escaló hasta la sexta posición.

El compromiso tuvo un arranque bastante parejo y los de casa resistieron las embestidas ofensivas del Al-Nassr. De tanto insistir, al 45+1' llegó el primer gol de los visitantes, obra del delantero senegalés Sadio Mané. El exBayern Múnich y Liverpool aprovechó una asistencia de Sultan Al-Ghanam y venció el arco custodiado por el arquero luso André Moreira.

Un minuto después, Bander Whaeshi vio la tarjeta roja y le complicó aún más las cosas al Al Raed, que tras la derrota cayó al puesto 15 y quedó cerca de la zona del descenso. No hubo tiempo para más y los equipos se fueron al vestuario para replantear ideas.

Anderson Talisca, quien sustituyó a Abdulrahman Ghareeb en el 46', anotó un gol tres minutos después del cambio. Al 49', el brasileño concretó la segunda asistencia de Al-Ghanam y estableció el 0-2 para el lamento de la afición del Estadio Rey Abdullah de Buraidá.

Al-Nassr no bajó los brazos y al 78' llegó el tanto de Cristiano Ronaldo. El atacante portugués, con pasado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, recibió una habilitación de Talisca y la mandó al fondo de la red. Al 89', llegó el gol del descuento, gracias a un penalti que convirtió Mohamed Fouzair.

Durante el encuentro, Ronaldo ejecutó un tiro libre que pasó cerca del palo izquierdo del arquero. Desafortunadamente, el balón impactó al camarógrafo que se encontraba atrás del arco. El certero golpe lo dejó en malas condiciones y tuvo que ser asistido. Después del duelo, compartió una fotografía que evidenció la violencia del remate de 'CR7'.

