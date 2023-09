Luis Sinisterra debutó con el Bournemouth: sumó 17' minutos en el empate 0-0 contra Chelsea

El Chelsea sumó una nueva decepción al empatar sin goles frente al Bournemouth, este domingo en la quinta jornada, lo que deja al club del oeste de Londres en la 14ª plaza de la Premier League.

Dirigidos por Mauricio Pochettino, los Blues, que no disputan competiciones europeas este curso, hicieron una monumental inversión en el mercado de fichajes, pero por el momento les cuesta tomar un ritmo de crucero.

Solo han ganado una vez en la presente Premier League, ante el recién ascendido Lutton, sumando además dos derrotas y dos empates.

En el Vitality Stadium, el Chelsea dispuso de varias ocasiones de gol, por medio de Nicolas Jackson y el revulsivo Cole Palmer, pero incluso pudo perder. El portero español Robert Sánchez salvó el punto en el minuto 80 ante Dominic Solanke.

El próximo fin de semana el Chelsea recibe al Aston Villa, séptimo con nueve puntos.

El Bournemouth queda justo por detrás del Chelsea en la clasificación, 15º con tres puntos. En la sexta fecha se desplaza a Brighton (4º).

En el otro partido de este domingo el Arsenal (5º) visita a un Everton en dificultades (18º).

Debut de Luis Sinisterra con el Bournemouth

Sinisterra, quien fue cedido por el Leeds a las 'cerezas', hizo su debut con el equipo que dirige Andoni Iraola, exentrenador de Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano. El delantero oriundo de Santander de Quilichao, de 24 años, entró al minuto 73', en lugar de Marcus Tavernier para intentar mejorar la fase ofensiva y crear peligro en el área del arquero español Robert Sánchez.

Sin embargo, el atacante surgido en Once Caldas, quien también tuvo un buen paso por el Feyenoord, no fue decisivo y no generó el desequilibrio que esperaba su entrenador. El próximo partido del Bournemouth será el próximo miércoles 27 de septiembre, día en el que recibirán al Stoke City en la tercera ronda de la Carabao Cup.