Falso: Cristiano Ronaldo no huyó de Arabia Saudita y con estas fotos lo desmintieron

En medio de un contexto internacional marcado por tensiones y hechos de violencia en distintas zonas del mundo, este martes 3 de marzo comenzaron a circular versiones que aseguraban que el portugués Cristiano Ronaldo habría abandonado Arabia Saudita por motivos de seguridad. Los rumores, replicados con rapidez en redes sociales y algunas plataformas digitales, apuntaban a una supuesta salida del delantero ante el panorama que vive actualmente esa región.

Sin embargo, la información fue desmentida horas más tarde por su propio club, el Al Nassr, que salió al paso de las especulaciones con pruebas concretas. A través de sus canales oficiales, la institución publicó imágenes del entrenamiento realizado en su sede en Riad, donde se observa al capitán de la selección de Portugal trabajando bajo la supervisión del cuerpo técnico.

El club responde a los rumores

La difusión de las fotografías y videos buscó frenar lo que ya comenzaba a convertirse en una noticia viral. En el material compartido por el equipo saudí se aprecia a Cristiano Ronaldo en la ciudad deportiva del club, cumpliendo con su rutina programada y manteniéndose junto al plantel profesional.

De esta manera, el Saudi Pro League confirmó indirectamente que el futbolista continúa en territorio saudí y que no existe ninguna decisión relacionada con una eventual salida por razones de seguridad. La institución no emitió un comunicado extenso, pero las imágenes publicadas fueron suficientes para desmontar la versión que hablaba de una supuesta “huida”.

Molestia física, pero presencia confirmada en Riad

Lo que sí es cierto es que el delantero presentó una molestia física en su más reciente compromiso oficial. Durante ese encuentro, el atacante sintió una incomodidad muscular que lo obligó a bajar la intensidad en los minutos finales. Por precaución, el cuerpo médico decidió que entrenara de manera diferenciada en las sesiones posteriores.

Esa situación habría alimentado la confusión, pues al no trabajar al mismo ritmo que el resto del grupo, algunos interpretaron erróneamente su ausencia parcial como una salida del país. No obstante, el propio entorno del club dejó claro que se trata únicamente de una medida preventiva mientras el jugador completa su recuperación.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo permanece en Arabia Saudita, continúa vinculado al proyecto deportivo del Al Nassr y prepara su regreso pleno a la competencia. Las versiones sobre una salida motivada por la situación de violencia fueron, finalmente, desmentidas por hechos verificables dentro del propio club.